Mladí míňajú viac, ako sú ich mesačné príjmy

Bratislava 2. augusta (TASR) – Príjmy mladých ľudí postupne rastú, no veľa ušetriť nedokážu. Mladým odchádzajú z účtov sumy, ktoré často prevyšujú ich príjmy. Vyplýva to z údajov Poštovej banky.



Necelých 668 eur. Taká bola na začiatku roka 2017 priemerná suma, ktorú dostali na účet 25-roční a mladší klienti Poštovej banky. V januári 2019 to už bolo takmer o stovku viac, konkrétne 759 eur. Príjmy mladých ľudí teda pomerne významne rástli, čo sa potvrdzuje aj v ostatných mesiacoch roka. "Tento vývoj pripisujeme pozitívnemu ekonomickému vývoju na Slovensku, ktorý sa prejavuje aj na raste miezd. Mladí, ktorí pracujú, dokážu zarobiť viac. Tí, ktorí študujú, si dokážu viac privyrobiť a viac peňazí môžu dostať aj od rodičov," vysvetľuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.



Vďaka tomu sa príjem mladých ľudí priblížil k priemernému platu na Slovensku. Ten sa podľa údajov Štatistického úradu SR v 1. kvartáli 2019 vyšplhal na 1023 eur mesačne v hrubom, čo je v prepočte 780 eur v čistom.



Na druhej strane, výdavky mladých v pomere k ich príjmom sú pomerne vysoké. "Od začiatku roku 2017 po koniec júna 2019 boli príjmy klientov Poštovej banky vo veku 25 a menej rokov v priemere iba o 45,28 eura vyššie, než ich výdavky. V niektorých mesiacoch neboli v pluse ani 20 eur, prípadne minuli viac, než zarobili," dodala Žáčková.