Mliekari: Hlavnou otázkou je, čo so zvieratami s pohybovými problémami

Dojnice s pohybovými problémami alebo uľahnuté zvieratá žiadnym spôsobom nemôžu poškodiť zdravie spotrebiteľa. Napriek tomu sa ich bitúnky boja vykupovať.

Bratislava 21. mája (TASR) - Hlavnou otázkou sa po škandále na poľských bitúnkoch je, čo so zvieratami s pohybovými problémami. Vyplynulo to z minulotýždňového rokovania (16. 5.) členskej schôdze zástupcov Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM).



"Členská schôdza je najvyšší orgán nášho zväzu, združujúceho chovateľov, ktorí vyrobia 60 % všetkého na Slovensku vyprodukovaného kravského mlieka. Problém, ktorý trápi celú komunitu chovateľov, sa naplno prejavil po zverejnení televíznych záberov z poľských bitúnkov. Do vzťahu medzi slovenským prvovýrobcom mlieka a slovenským bitúnkom sa vkradla nedôvera, prehnaná opatrnosť a samozrejme aj obava z finančného postihu a pošramotenia dobrého mena," informovala Margita Štefániková, riaditeľka SZPM.



Poukázala najmä na to, že dojnice s pohybovými problémami alebo uľahnuté zvieratá žiadnym spôsobom nemôžu poškodiť zdravie spotrebiteľa. Okrem uvedenej pohybovej indispozície, napríklad z dôvodu zlomeniny, sú zvieratá zdravé a neboli liečené žiadnymi liečivami. Napriek tomu sa ich bitúnky boja vykupovať. Potvrdil to aj Štefan Ryba, generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Po medializácii nastal problém a my musíme byť s bitúnkami v reálnom kontakte. Ešte v tomto týždni som mal stretnutie s Evou Forrai, výkonnou riaditeľkou Zväzu spracovateľov mäsa. Veľmi som ju žiadal, aby bola obnovená ochota bitúnkov a tým aj dôvera medzi nimi a chovateľmi," informoval členskú základňu SZPM Ryba.



"Zvieratá, ktoré sú neliečené, ale s pohybovými zmenami a úrazmi sú presúvané na bitúnok. Zviera musí byť maximálne ušetrené trýznenia. Počas prepravy musí byť zabezpečená jeho pohoda," povedal Miroslav Ondriaš z odboru hygieny produktov živočíšneho pôvodu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR. Ak nie je možné zviera na bitúnok prepraviť, musí byť podľa neho zabité a vykrvené mimo bitúnku na farme.