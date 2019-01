Mlynári avizujú opätovné zdražovanie mlynských výrobkov

Neúroda obilia najmä v Nemecku a vo Francúzku, ale aj v ďalších európskych krajinách, sa na trhu s obilím na Slovensku prejavuje zvýšeným vývozom kvalitného potravinárskeho obilia za vysoké ceny.

Bratislava 21. januára (TASR) - Slovenská spoločnosť mlynárov avizuje, že odbytové ceny mlynských výrobkov pôjdu nanovo hore, a to aj napriek tomu, že čiastočné zdražovanie týchto výrobkov už nastalo tesne po minuloročnej žatve. Dôvodom sú nižšie úrody obilnín v EÚ, rast ich cien vrátane Slovenska a ďalšie zdražovanie položiek, ktoré vplývajú na celý mlynský priemysel. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Neúroda obilia najmä v Nemecku a vo Francúzku, ale aj v ďalších európskych krajinách, sa na trhu s obilím na Slovensku prejavuje zvýšeným vývozom kvalitného potravinárskeho obilia za vysoké ceny. Podniky mlynského priemyslu musia tieto ceny akceptovať, keďže chcú zabezpečiť svoju výrobu. Zvýšené náklady na nákup obilia (tvoria 70-80 % výrobných nákladov) sa však už nedarí premietnuť do odbytových cien mlynských výrobkov.



Významný vplyv na ekonomiku mlynského priemyslu má pritom cena základnej vstupnej suroviny (hlavne pšenice a raže) a jej premietnutie do predajných cien mlynských výrobkov. Dôležitý je aj rast cien ďalších nákladových položiek, ako sú energie, mzdy, sociálne balíčky a ďalšie. To všetko sa v rozhodujúcej miere podpisuje pod fakt, že mlynský priemysel sa nachádza v zložitej ekonomickej situácii a väčšina podnikov produkuje stratu.



"Na jeseň minulého roka sa podarilo mlynárom pretaviť do odbytových cien len časť nárastu nákladov. Dôvodom bolo, že ich odberatelia (pekári a obchodníci) nedokázali vzhľadom na zmluvné podmienky so svojimi partnermi hneď reagovať na novú ekonomickú realitu. V tomto momente môžeme povedať, že súčasné zdraženie mlynských výrobkov zaostáva za reálnou potrebou úpravy cien už 4 mesiace, čo nie je ďalej možné dotovať zo strany mlynárov. Mlynský priemysel, ako sme už neraz zdôraznili, nemá vnútorné rezervy na vykrývanie rastu cien potravinárskeho obilia, ako aj rastu nákladov spojených so sociálnym balíčkom, rastom energií. Nové, vyššie ceny musí, a to je ekonomická nevyhnutnosť, premietnuť do odbytových cien svojich výrobkov. Očakávame, že rokovania s našimi obchodnými partnermi o nových odbytových cenách mlynských výrobkov budú úspešné," vysvetlil Ondrej Šaling, tajomník Slovenskej spoločnosti mlynárov, ktorá je členom SPPK. Podniky mlynského priemyslu už rokujú o vyšších cenách mlynských výrobkov so svojimi obchodnými partnermi.