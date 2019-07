MMF: Banky čelia stále väčšej konkurencii technologických firiem

MMF v pondelok zverejnil správu s názvom The Rise of Digital Money (Vzostup digitálnych peňazí).

Washington 15. júla (TASR) - Banky sa musia vyvinúť, inak zaostanú, keďže veľké technologické firmy spôsobujú zmeny vo finančnom systéme, uviedol Medzinárodný menový systém (MMF).



MMF v pondelok zverejnil správu s názvom The Rise of Digital Money (Vzostup digitálnych peňazí). Jej autori Tobias Adrian a Tommaso Mancini-Griffoli tvrdia, že dve v súčasnosti najbežnejšie formy peňazí, hotovosť a bankové vklady, budú "čeliť tvrdej konkurencii a dokonca možno budú prekonané".



Podľa nich je však nepravdepodobné, že by banky zmizli, aj keď ich čoraz viac ohrozujú veľké technologické firmy a fintech startupy. Niektoré banky nepochybne zaostanú, ale iné sa vyvinú, musia to však urobiť rýchlo.



Centrálni bankári a politici v súčasnosti diskutujú o úlohe, ktorú budú technologické spoločnosti a digitálne meny hrať v bankovom a platobnom systéme. Podľa MMF sa musia politici a centrálne banky pripraviť na zmeny v oblasti bankovníctva.



Správa MMF tvrdí, že tradičné banky majú isté výhody voči technologickým konkurentom, ako je napríklad možnosť úročenia vkladov. Veľké technologické spoločnosti a fintech startupy však dokážu poskytovať výhodné, atraktívne, lacné a dobre zabezpečené služby veľkému množstvu zákazníkov.