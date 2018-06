MMF: Dovozné clá USA predstavujú riziko pre svetový obchod

Medzinárodný menový fond predpokladá, že v roku 2020 vzrastie americká ekonomika o 1,9 % a v roku 2023 len o 1,4 %.

Washington 15. júna (TASR) - Dovozné clá zo strany USA môžu ohroziť súčasný systém svetového obchodu, keďže zavedenie ciel z jednej strany obyčajne vedie k odvetným reakciám. V konečnom dôsledku na to doplatí samotná americká ekonomika. Uviedla to šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová.



"Nepodceňujme vplyv (ciel) na makroekonomiku," povedala Lagardeová, ktorá vo štvrtok (14.6.) prezentovala najnovšiu prognózu vývoja americkej ekonomiky zo strany fondu. Ako dodala, ak americké dovozné clá vyvolajú odvetné kroky od kľúčových obchodných partnerov, dôsledky pre ekonomiku budú o to väčšie.



"Tieto opatrenia pravdepodobne povedú k opätovnému vzdialeniu sa sveta od otvoreného, férového a na pravidlách založeného systému obchodu, čo bude mať negatívne dôsledky pre americkú ekonomiku, ako aj ekonomiku obchodných partnerov USA," povedala šéfka MMF.



Podľa MMF séria odvetných krokov s veľkou pravdepodobnosťou zníži objem investícií, naruší regionálne aj celosvetové dodávateľské siete a podkope systém, ktorý doteraz podporoval rast americkej ekonomiky a tvorbu pracovných miest.



MMF okrem toho v najnovšej správe o ekonomike USA dal najavo menší optimizmus, čo sa týka ďalšieho rastu, než Trumpova administratíva. Aj keď tempo rastu americkej ekonomiky by vďaka daňovej reforme malo tento aj budúci rok zotrvať na vysokej úrovni, práve reforma daňového systému a spolu s ňou zvýšené výdavky môžu výrazne zvýšiť riziká pre ekonomiku USA po roku 2020.



Fond zotrval na svojom odhade z apríla a naďalej počíta s tým, že americká ekonomika tento rok vzrastie o 2,9 %. Aj na budúci rok by mala pokračovať v solídnom raste na úrovni 2,7 %. To predstavuje výrazné zrýchlenie oproti 2,3-% rastu za minulý rok. MMF však zároveň očakáva, že pre daňovú reformu a vyššie výdavky vlády sa tempo rastu ekonomiky v dlhodobom horizonte výrazne spomalí.



MMF predpokladá, že v roku 2020 vzrastie americká ekonomika o 1,9 % a v roku 2023 len o 1,4 %. To je podstatne pesimistickejší odhad, než prezentuje Trumpova administratíva. Tá očakáva, že v budúcich rokoch bude americká ekonomika dosahovať rast okolo 3 %.