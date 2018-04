MMF: Globálny dlh je na historickom maxime 225 % HDP

Medzinárodný menový fond očakáva, že v rozvinutých ekonomikách s výnimkou USA bude pomer dlhu k HDP klesať v období do konca roka 2023.

Washington 19. apríla (TASR) - Globálny dlh sa nachádza na historickom maxime a vlády by mali prijať opatrenia na zníženie svojej zadlženosti, uviedol Medzinárodný menový fond (MMF).



Celkový globálny dlh dosiahol v roku 2016 rekordných 164 biliónov USD (132,39 bilióna eur) alebo 225 % svetového hrubého domáceho produktu (HDP), vyplýva z aprílovej správy MMF o fiškálnom vývoji. Dlh bol o 12 percentuálnych bodov nad predchádzajúcim historickým maximom z roku 2009, teda bezprostredne po vypuknutí globálnej finančnej krízy.



Tieto zistenia spoločne s faktom, že ekonomika je aktuálne vo fáze rastu, znamenajú, že vlády by sa mali snažiť o vytvorenie vankúšov a zníženie zadlženosti, aby dokázali čeliť problémom v budúcnosti, uviedol šéf oddelenia MMF pre fiškálne záležitosti Vitor Gaspar. "Keďže časy sú dobré, teraz je najlepší čas, aby ste si vytvorili vankúše a zvýšili svoju odolnosť."



Dlhy rozvinutých ekonomík sú v podstate vyššie než dlhové úrovne v rozvíjajúcich sa ekonomikách, uviedol MMF. Podľa fondu priemerný dlh rozvinutých ekonomík dosahuje 105 % HDP. V strednepríjmových ekonomikách je to len okolo 50 % a v nízkopríjmových ekonomikách, ktoré zažívajú nárast pomeru dlhu k HDP, vlani dosiahol niečo vyše 40 % HDP.



MMF očakáva, že v rozvinutých ekonomikách s výnimkou USA bude pomer dlhu k HDP klesať v období do konca roka 2023. "Spojené štáty sú jedinou z týchto krajín, v ktorej sa očakáva nárast dlhu v pomere k HDP zo 108 % HDP v roku 2017 na 117 % HDP v roku 2023," dodal Gaspar. Dôvodom je plán výdavkov schválený Kongresom a nedávne rozsiahle zníženie daní.



(1 EUR = 1,2388 USD)