MMF: Grécko musí pokračovať v programe hospodárskych reforiem

Washington 25. januára (TASR) - Ak chce Grécko udržať všetko, čo sa mu prostredníctvom bolestivých úsporných opatrení podarilo dosiahnuť, musí pokračovať v programe hospodárskych reforiem a zároveň urýchlene pracovať na posilnení bankového sektora. Uviedol to v piatok Medzinárodný menový fond (MMF).



Po rokoch prudkého prepadu ekonomiky je Grécko tento rok na ceste k solídnemu hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest, "dôsledky krízy sú však naďalej výrazné", ako dodal fond v prvej správe od ukončenia záchranného programu pre Grécko. "S cieľom udržať si ťažko dosiahnuté posilnenie konkurencieschopnosti v situácii zvyšujúcich sa mzdových tlakov je potrebné, aby Grécko pokračovalo v procese reforiem," uviedol MMF, pričom do nich zahrnul aj reformu pracovného trhu.



Fond odhaduje tohtoročný rast gréckej ekonomiky na úrovni 2,4 %. To je len mierne pod prognózou gréckej vlády, ktorá počíta s rastom o 2,5 %.



MMF okrem toho vyzval Atény, aby urýchlili proces posilnenia bánk. Tie dlhodobo zaťažuje vysoký objem zlých úverov. Ako uviedol, kľúčová na podporu ekonomického rastu bude obnova úverovania zo strany bánk, čo si ale vyžaduje "urýchlené a dobre koordinované kroky na posilnenie bankového sektora a rýchlejšiu redukciu zlých úverov, ktoré sú v objeme takmer 90 miliárd eur najvyššie v Európe".