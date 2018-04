Najväčším rizikom obchodných sporov je poškodenie dôvery

Clá, ktorými hrozia dve najväčšie svetové ekonomiky, budú mať len mierny priamy vplyv na svetové hospodárstvo. Avšak môžu zvýšiť neistotu, čo udusí investície.

Washington 19. apríla (TASR) - Najväčším nebezpečenstvom obchodného sporu medzi USA a Čínou je zníženie globálnej dôvery a investícií, myslí si šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová.



Clá, ktorými hrozia dve najväčšie svetové ekonomiky, budú mať podľa Lagardeovej len mierny priamy vplyv na svetové hospodárstvo. Avšak môžu zvýšiť neistotu, čo udusí investície, ktoré sú jedným z kľúčových motorov zrýchľovania globálneho rastu.



"Skutočný dopad na rast nie je nijako veľký, ak ho meriate z hľadiska HDP," komentovala Lagardeová clá. Dodala, že "narušenie dôvery" bude oveľa horšie. "Keď investori nevedia, za akých podmienok obchodujú, keď nevedia, ako si majú zorganizovať dodávateľský reťazec, nie sú ochotní investovať," povedala Lagardeová na tlačovej konferencii vo Washingtone, kde sa finanční lídri zišli na jarnom zasadnutí MMF a Svetovej banky.



Jednou z hlavných tém diskusií budú podľa šéfky MMF aktuálne obchodné napätia. "Investície a obchod sú dva hlavné motory, ktoré konečne naberajú rýchlosť. Nechceme to poškodiť," povedala Lagardeová. Ak clá vstúpia do platnosti, poškodí to podnikateľskú dôveru po celom svete, keďže dodávateľské reťazce sú prepojené, dodala.