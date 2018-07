MMF: Rast ekonomiky eurozóny sa bude v najbližších rokoch spomaľovať

Medzinárodný menový fond očakáva, že tento rok, aj na budúci, spotrebiteľské ceny v eurozóne stúpnu o 1,7 %.

Brusel 19. júla (TASR) - Ekonomike eurozóny v najbližších rokoch dôjde dych, tvrdí Medzinárodný menový fond (MMF). Podľa fondu sa región musí pripraviť na spomalenie expanzie v budúcich rokoch.



Existuje mnoho rizík, ktoré ohrozujú vyhliadky eurozóny, uviedol vo štvrtok MMF. Vlani hrubý domáci produkt (HDP) regiónu stúpol o 2,4 %, čo bol najlepší výsledok za posledné roky. Dynamika rastu však bude podľa MMF čoraz viac slabnúť a v roku 2023 by malo tempo expanzie dosiahnuť len 1,4 %.



MMF v pondelok (16.7.) mierne znížil prognózy rastu ekonomiky eurozóny. Aktuálne počíta v tomto roku so zvýšením HDP o 2,2 % a v roku 2019 o 1,9 %. V porovnaní s aprílovými predpoveďami sú očakávania horšie o 0,2, respektíve 0,1 percentuálneho bodu.



Inflácia v regióne by podľa MMF mala zostať relatívne nízka. Fond tvrdí, že bude ešte niekoľko rokov trvať, kým tempo rastu spotrebiteľských cien dosiahne inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB). ECB zaručuje cenovú stabilitu pri medziročnej inflácii tesne pod dvomi percentami.



MMF očakáva, že tento rok, aj na budúci, spotrebiteľské ceny v eurozóne stúpnu o 1,7 %. Od roku 2020 by potom ceny mohli rásť o 2 %.



Medzi riziká ohrozujúce ekonomiku eurozóny patrí obchodný spor, ktorý vyvolal americký prezident Donald Trump. MMF tiež kritizoval krajiny eurozóny, že robia málo, aby podporili svoju odolnosť voči krízam. Slabý pokrok v rokovaniach o brexite okrem toho zvyšuje nebezpečenstvo neriadeného odchodu Británie z Európskej únie (EÚ). K tomu je potrebné v strednodobom horizonte pripočítať nepriaznivý demografický vývoj a slabú produktivitu.