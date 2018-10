MMF schválil zvýšenú finančnú pomoc pre Argentínu

Argentína bojuje s prepadom domácej meny, vysokou infláciou a recesiou.

Washington 26. októbra (TASR) - Výkonná rada Medzinárodného menového fondu (MMF) schválila úverovú linku pre Argentínu v objeme 56,3 miliardy USD (49,63 miliardy eur). Otvorila tým cestu, aby krajina, ktorej ekonomika sa nachádza v kríze, dostala vyššiu finančnú pomoc a rýchlejšie, než sa pôvodne dohodlo.



Schválenie Výkonnou radou znamená, že MMF ratifikoval revidovanú dohodu s Argentínou, ktorá bola ohlásená v septembri. Krajina podľa nej dostane 36,2 miliardy USD do konca budúceho roka, čo je o 19 miliárd USD viac v porovnaní s pôvodnou dohodou vyrokovanou v júni. Argentína už v júni dostala 15 miliárd USD. Zvyšok zo záchranného úveru sa ponechá pre roky 2020 a 2021.



Argentína bojuje s prepadom domácej meny, vysokou infláciou a recesiou. Prezident Mauricio Macri prisľúbil MMF za finančnú pomoc vyrovnanie rozpočtu v roku 2019, teda o 1 rok skôr, než sa pôvodne očakávalo. To nebude ľahké splniť, keďže deficit by mal v tomto roku dosiahnuť 2,6 % hrubého domáceho produktu (HDP). Analytici tiež upozorňujú, že prílišné úsporné opatrenia môžu znížiť Macriho šance na znovuzvolenie.



(1 EUR = 1,1345 USD)