MMF: Situácia vo svetovej ekonomike sa mierne zhoršila

Washington 16. júla (TASR) - Situácia vo svetovej ekonomike sa podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) mierne zhoršila. Dôvodom je politická neistota. Rast v dôležitých krajinách sa spomalil, napríklad v Británii zneistenej brexitom, v Japonsku alebo v niektorých štátoch eurozóny, uviedol hlavný ekonóm MMF Maury Obstfeld pri predkladaní aktualizovanej správy o vyhliadkach svetovej ekonomiky. V USA sa očakáva v dlhodobom horizonte - po doznení stimulov prijatých administratívou Donalda Trumpa - slabšia expanzia.



MMF naďalej počíta v tomto aj v budúcom roku s nárastom globálnej ekonomiky o 3,9 % ako v pôvodnej prognóze zverejnenej v apríli.



Zmenili sa však vyhliadky jednotlivých ekonomík. Fond mierne znížil predpoveď expanzie priemyselných krajín v tomto roku o 0,1 percentuálneho bodu na 2,4 %. V roku 2019 naďalej očakáva nárast o 2,2 %. Rozvíjajúce sa ekonomiky by mali v roku 2018 expandovať o 4,9 % a v roku 2019 o 5,1 %.



MMF ponechal prognózy pre USA nezmenené. Hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov by sa mal zvýšiť o 2,9 %, respektíve o 2,7 %. Naopak, predpovede pre eurozónu znížil o 0,2, respektíve 0,1 percentuálneho bodu na 2,2 % v tomto a 1,9 % v budúcom roku.



Japonský HDP by mal stúpnuť o 1 % (-0,2 bodu), respektíve o 0,9 %. Britský by sa mal zvýšiť o 1,4 % (-0,2 bodu), respektíve o 1,5 %. Čínska ekonomika podľa MMF vzrastie o 6,6 %, respektíve o 6,4 % a ruská o 1,7 %, respektíve o 1,5 %.



Základný scenár MMF počíta s postupným sprísnením finančných podmienok, ktoré však stále zostanú priaznivé. Normalizácia menovej politiky v rozvinutých ekonomikách bude podľa fondu pokračovať a bude dobre odkomunikovaná. Rast domáceho dopytu, ktorý je dôležitým faktorom zotavovania globálnej ekonomiky, bude naďalej rýchly. Podľa základného scenára budú priame negatívne vplyvy opatrení v oblasti obchodu, ktoré boli nedávno ohlásené a ktoré sa ešte len očakávajú, obmedzené a zatiaľ sa dotkli len malej časti globálneho obchodu. MMF tiež počíta s ich len miernym vplyvom na náladu na trhu, aj keď eskalácia obchodných sporov zostáva podstatným rizikom, ktoré môže spôsobiť spomalenie rastu ekonomiky.