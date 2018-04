MMF: Španielsko predbehlo Taliansko z pohľadu HDP na obyvateľa

Podľa MMF by sa do roku 2023 mali niektoré z postkomunistických krajín, vrátane Slovenska a Česka, stať z pohľadu HDP na obyvateľa bohatšie než Taliansko.

Madrid/Rím 20. apríla (TASR) - Španieli sú už bohatší než Taliani, ukázali nové údaje Medzinárodného menového fondu (MMF). To je povzbudzujúcim dokladom oživenia španielskej ekonomiky. Taliansko po desaťročí stagnácie zaostáva z hľadiska hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa, čo je znepokojujúce pre tretiu najväčšiu ekonomiku eurozóny.



Španielsky HDP na obyvateľa prekonal vlani úroveň Talianska, vyplýva z údajov MMF zverejnených tento týždeň, ktoré porovnávajú krajiny na základe parity kúpnej sily. Podľa MMF Španielsko bude v priebehu 5 najbližších rokov o 7 % bohatšie než Taliansko. Ešte pred desaťročím bolo Taliansko bohatšie o 10 %.



Aktuálne údaje, rovnako ako prognóza, ukazujú rozdielny vývoj v dvoch krajinách, ktoré v uplynulom desaťročí tvrdo zasiahla hospodárska kríza eurozóny. Zatiaľ čo Španielsko je aktuálne jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík spomedzi štátov EÚ, Taliansko ekonomiky zaostáva.



Podľa MMF by sa do roku 2023 mali niektoré z postkomunistických krajín, vrátane Slovenska a Česka, stať z pohľadu HDP na obyvateľa bohatšie než Taliansko.



Taliansko bolo v roku 1997 osemnástou najbohatšou ekonomiku z hľadiska HDP na obyvateľa spomedzi krajín, pre ktoré má MMF k dispozícii dostatok údajov. Po 10 rokoch Taliansko padlo o 10 miest a počas ďalšieho desaťročia (do roku 2017) kleslo o ďalších 5 miest. MMF očakáva, že v roku 2023 bude z pohľadu HDP na obyvateľa na 37. mieste.



Stagnácia je jednou z hlavných príčin aktuálnej neutešenej politickej situácie, keď voliči strácajú vieru v schopnosť tradičných strán riešiť ekonomické problémy. Slabý výkon talianskej ekonomiky a nebezpečenstvo, že krajina môže mať problémy s obsluhou dlhu, ktorý je po Grécku najvyšší v pomere k výkonu ekonomiky, sú považované za najväčšie riziká ohrozujúce eurozónu.



Bez štrukturálnych reforiem a ozdravenie ekonomiky bude Taliansko naďalej predstavovať latentné nebezpečenstvo pre eurozónu, myslí si ekonóm banky KBC Lieven Noppe.