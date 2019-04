MMF ukončil revíziu v Argentíne a schválil uvoľnenie splátky z úveru

Medzinárodný menový fond vo vyhlásení uviedol, že predstavenstvo schválilo splátku pre Argentínu po ukončení inšpekcie.

Buenos Aires 7. apríla (TASR) - Predstavenstvo Medzinárodného menového fondu (MMF) koncom tohto týždňa ratifikovalo tretiu revíziu ekonomického pokroku Argentíny v rámci dohody o finančnej pomoci. A uvoľnilo krajine splátku vo výške 10,8 miliardy USD (9,61 miliardy eur).



Fond vo vyhlásení uviedol, že predstavenstvo schválilo splátku pre Argentínu po ukončení inšpekcie. To posilní pozíciu prezidenta Mauricia Macriho, ktorý sa snaží zvládnuť návrat volatility na trh pred voľbami v októbri.



Argentína sa vlani s MMF dohodla na pohotovostnom úvere vo výške 56,3 miliardy USD po tom, ako jej ekonomiku zasiahla kríza. Tá mala niekoľko príčin. Najprv veľké sucho zdecimovalo úrodu tretieho najväčšieho svetového vývozcu sóje a kukurice. Situácia sa zhoršila v 1. štvrťroku 2018, keď sa ceny ropy vo svete zvýšili a zároveň americká centrálna banka Fed zvýšila úrokovú sadzbu. Investori následne stiahli svoje doláre z rozvíjajúcich sa ekonomík vrátane Argentíny. Kurz argentínskeho pesa v dôsledku toho za necelý rok stratil viac ako polovicu svojej hodnoty, čo naštartovalo infláciu.



Argentína sa výmenou za finančnú pomoc zaviazala k sprísneniu menovej politiky a zavádzaniu úsporných opatrení, aby zredukovala dlh verejného sektora a znížila fiškálny deficit.



Riaditeľka MMF Christine Lagardeová skonštatovala, že opatrenia v Argentíne „prinášajú ovocie“ a objavili sa aj náznaky oživenia ekonomiky napriek vysokej inflácii.



Výkon argentínskej ekonomiky sa v roku 2018 znížil, ale existujú náznaky, že recesia už dosiahla dno. Očakáva sa, že v najbližších kvartáloch by sa malo začať postupné zotavovanie hospodárstva, dodala.



V správe o tretej revízii sa uvádza, že argentínske hospodárstvo v tomto roku pravdepodobne zaznamená pokles o 1,2 %. To je lepší odhad ako pri predchádzajúcej prognóze, keď MMF počítal s poklesom ekonomiky o 1,7 %. Čo sa týka inflácie, fond predpovedá, že za celý rok dosiahne 30,5 %.



Októbrové voľby označil fond za "najviditeľnejšie riziko" v nadchádzajúcom období pre ekonomiku krajiny. Mohli by totiž vyvolať obavy na trhoch a viesť k väčšiemu ako predpokladanému odlivu argentínskej meny a "oživeniu obáv z nárastu dlhu".



Lagardeová dodala, že vláda v Buenos Aires musí byť aj naďalej "obozretná“ pri výdavkoch a posilniť príjmy, aby dosiahla cieľ v roku 2019, ktorým je primárny rozpočtový prebytok.



Predstaviteľ argentínskeho ministerstva financií, ktorý nechcel byť menovaný, povedal, že program úspor a reforiem napreduje podľa očakávania a podľa vlády sa oživenie už začalo. Dodal, že kabinet neplánuje žiadne ďalšie výrazné škrty vo výdavkoch.



(1 EUR = 1,1233 USD)