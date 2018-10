MMF znížil prognózy rastu svetovej ekonomiky pre roky 2018 a 2019

MMF očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) USA tento rok stúpne o 2,9 %, čo by bolo najviac od roku 2005.

Washington 9. októbra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zhoršil predpoveď rastu svetovej ekonomiky. Ako dôvody uviedol zvyšovanie úrokových sadzieb a nárast obchodných sporov.



Aktuálna prognóza MMF počíta s tým, že globálna ekonomika tento rok aj v roku 2019 expanduje o 3,7 % rovnako ako vlani. Doteraz počítal v rokoch 2018 a 2019 s nárastom o 3,9 %.



MMF očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) USA tento rok stúpne o 2,9 %, čo by bolo najviac od roku 2005. V roku 2019 by sa tempo rastu malo spomaliť na 2,5 %, keďže doznie vplyv nedávneho zníženia daní. Ďalším negatívnym faktorom je obchodná vojna s Čínou.



Tempo rastu ekonomiky eurozóny sa v tomto roku spomalí na 2 % z 2,4 % a v roku 2019 až na 1,9 %. MMF ešte v lete počítal v tomto roku s tempom rastu na úrovni 2,2 %.



Čínsky HDP sa podľa MMF zvýši v roku 2018 o 6,6 % (po +6,9 % v roku 2017) a na budúci rok by mal expandovať len o 6,2 %, čo by bolo najmenej od roku 1990. Dôvodom je dopad ciel USA na čínsky import.



Podľa MMF sa zhoršili celkové vyhliadky svetového obchodu. Fond aktuálne počíta v tomto roku s jeho expanziou o 4,2 % po náraste o 5,2 % vlani. Ešte v júli očakával v tomto roku zvýšenie o 4,8 %. V roku 2019 by si mal polepšiť len o 4 % a nie o 4,5 %.



MMF výraznejšie smerom nadol revidoval rastové vyhliadky rozvíjajúcich sa ekonomík, pričom najviac sa to dotklo prognóz pre Argentínu, Brazíliu, Mexiko, Irán a Turecko. Fond aktuálne počíta s tým, že ekonomiky rozvojových a rozvíjajúcich sa krajín budú v tomto aj v budúcom roku expandovať o 4,7 %. Predpoveď pre tento rok sa znížila o 0,2 percentuálneho bodu a pre rok 2019 o 0,4 bodu.