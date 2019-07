Modernizácia železnice pri Púchove sa predĺži o dva roky

Modernizácia 16-kilometrového úseku železnice Púchov – Považská Teplá je najnáročnejšou železničnou stavbou na Slovensku.

Považská Bystrica/Púchov 6. júla (TASR) – Dokončenie modernizácie železnice na traťovú rýchlosť 160 kilometrov v úseku Púchov – Považská Teplá sa predĺži takmer o dva roky. Pre zmenu technológie pri razení jedného z dvoch tunelov sa stavba aj predraží.



Ako tento týždeň na stretnutí s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom informoval generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Juraj Tkáč, pôvodný termín dokončenia stavby bol január 2020, teraz je predpokladaný termín ukončenia december 2021.



„Nepredvídateľné okolnosti nastali pri tuneli Milochov, kde bolo veľmi zlé geologické podložie, takže sme museli uplatniť iné technológie razenia tunela. Tie boli oveľa drahšie ako pôvodne plánované a spôsobili aj posunutie termínov. Rozpočtované náklady sú vo výške 365 miliónov eur bez DPH, v nich je započítaná aj desaťpercentná rezerva, ktorá sa čerpá pre takéto nepredvídané okolnosti,“ doplnil generálny riaditeľ.



Modernizácia 16-kilometrového úseku železnice Púchov – Považská Teplá je najnáročnejšou železničnou stavbou na Slovensku. Jej súčasťou sú dva tunely – Diel (1081 metrov) a Milochov (1861 metrov) - a železničný most ponad Vodné dielo Nosice s celkovou dĺžkou viac ako 650 metrov.



Vybudovaných bude aj šesť nových cestných mostov a nadjazdov, štyri podchody pre chodcov, 11 priepustov a zrušia sa štyri priecestia. Všetky úrovňové križovania so železničnou traťou odstránia a nahradia mimoúrovňovými.



Podľa Tkáča je súčasťou rozpočtovaných nákladov modernizácie aj výstavba cesty III. triedy na starom zvršku železničnej trate z Púchova do považskobystrickej mestskej časti Milochov. Dokončená by mala byť súčasne s ukončením modernizácie celého úseku a Trenčiansky samosprávny kraj chce spolu s výstavou cesty vybudovať desaťkilometrový úsek Vážskej cyklotrasy.



„Potešila nás najmä informácia, že na starom zvršku železničnej trate z Milochova smerom do Púchova cez Nosice sa vybuduje cesta III. triedy. Následne TSK postaví posledný úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Nosickou priehradou a Považskou Bystricou v dĺžke 10 kilometrov,“ doplnil Baška.