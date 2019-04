Dovoz nekvalitnej ruskej ropy zastavilo aj Slovensko

Na to, že cez ropovod Družba prúdi nekvalitná ruská ropa, upozornili Bielorusi európskych partnerov vrátane Slovenska pred niekoľkými dňami.

Bratislava 25. apríla (TASR) - Po Bielorusku, Poľsku a Nemecku zastavilo dodávky ruskej ropy ropovodom Družba aj Slovensko. Informovali o tom na svojej internetovej stránke Denník N a Hospodárske noviny.



Informáciu potvrdila spoločnosť Transpetrol, ktorá ropovod na Slovensku prevádzkuje. Urobila tak na požiadanie rafinérie Slovnaft, ktorá si odmietla prevziať ropu, pretože obsahuje organický chlór. Znečistené dodávky ropy by mohli poškodiť zariadenie rafinérie.



"Na základe následného odmietnutia prevzatia takejto ropy spoločnosťou Slovnaft pristúpila spoločnosť Transpetrol s okamžitou platnosťou k technickej odstávke ropovodu medzi SR a Ukrajinou až do vyriešenia vzniknutej situácie a prijatia adekvátnych opatrení na úpravu parametrov prepravovanej ropy," priblížil Transpetrol.



Hovorca Slovnaftu Anton Molnár potvrdil zaslanie listu. "V priebehu piatka doobeda alebo okolo obeda poskytneme viac informácií k vzniknutej situácii," avizoval.



Na to, že cez ropovod Družba prúdi nekvalitná ruská ropa, upozornili Bielorusi európskych partnerov vrátane Slovenska pred niekoľkými dňami. Nemci a Poliaci na pokyn vlastných rafinérií zastavil dovoz ruskej ropy už v stredu.