Pellegrini: Ak G. Matečná zlyhala, treba predložiť dôkazy

Podľa premiéra mnohé veci, ktoré sa mohli diať v roku 2016, sa už vzhľadom na zmenu legislatívy a mnohé opatrenia už v 2018 stať nemôžu.

Bratislava 19. mája (TASR) – Priestor na nekalé praktiky v slovenskom poľnohospodárstve sa "vytesňuje" a v súčasnosti sa nemôžu stať mnohé veci, ktoré sa stávali v minulosti. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) by mala byť symbolom pozitívnych zmien v rezorte. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to povedal predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).



"Neberiem názor generálnemu prokurátorovi. Musíme sa pozrieť, akého dáta sú tie mnohé spisy, ktoré preveruje prokurátor a kedy došlo k zneužitiu systému alebo nespravodlivému konaniu,” reagoval Pellegrini na slová generálneho prokurátora, ktorý vyhlásil, že nastavený systém v poľnohospodárstve je "chorý" a sú v ňom mechanizmy, ktoré malých farmárov "dusia" a ničia.



Podľa premiéra mnohé veci, ktoré sa mohli diať v roku 2016, sa už vzhľadom na zmenu legislatívy a mnohé opatrenia už v 2018 stať nemôžu. "Generálne hovoriť, že systém je chorý a veci nefungujú, je príliš odvážne,” vyhlásil Pellegrini, podľa ktorého sa priestor na nekalé praktiky "vytesňuje". "Myslím si, že zodpovednosť za roky minulé, konanie alebo nekonanie v jednotlivých kauzách, má každý jeden ústredný orgán štátnej správy, ktorý tu je, pretože v reťazci nie sú len Slovenský pozemkový fond a Pôdohospodárska platobná agentúra. Je tu aj polícia, prokuratúra, ktorá dozoruje policajtov, a ak videla, že nekonajú, mala konať už dávno. A potom tu máme súdy, ktoré častokrát nerešpektujú ani vyšetrovanie polície, ani prokurátorov,” myslí si premiér.



Odmietol zhodnotiť podiel ministerky pôdohospodárstva Matečnej na diskutovaných problémoch v poľnohospodárstve a zdôraznil, že je nominantkou SNS, ktorá je za jej činnosť primárne zodpovedná. "Ak reálne zlyhala, treba predložiť dôkazy," povedal predseda vlády, ktorý v konaní ministerky nezaznamenal veci spochybňujúce jej kompetenciu viesť rezort. "Pani ministerka by teraz mala byť symbolom zmien a pripraviť ďalšiu sadu vážnych opatrení, ktoré ukážu, že takéto konanie sa viac na Slovensku diať nebude," uzavrel Pellegrini s tým, že jej úlohou je vylepšiť systém a zvrátiť tendencie, ktoré v ňom v minulosti boli.