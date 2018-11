Žiga: Diskusia o celoročnom čase ešte prebehne

Podľa Galka tiež ide o pseudoproblém, ktorý Európska komisia predhodila štátom, aby ukázala, že sa nevedia zhodnúť ani na banalite.

Bratislava 4. novembra (TASR) - Diskusia o celoročnom čase ešte prebehne, návrh ministra práce bol len predbežný. V diskusii TV Markíza Na telo to povedal minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD), ktorý by podľa svojich slov preferoval skôr letný čas. Pripomenul, že v hre je aj rakúsky návrh, že sa zmena odloží na rok 2021.



"Beriem to tak, že minister práce urobil štúdiu a dal návrh. O tomto návrhu sa ešte určite bude diskutovať. Myslím si, že je potrebné počúvať aj podnikateľský sektor, a hlavne našich susedov - štáty, od ktorých je závislý náš obchod," vyhlásil. V tejto súvislosti informoval, že minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (Smer-SD) dostal úlohu, aby tieto otázky konzultoval so svojimi partnermi na rade ministrov.



Poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Galko (SaS) súhlasil, že ide o polarizujúcu tému a dôležité je, aby susedné štáty postupovali jednotne. "Argumentov pre zimný čas aj letný čas by sa dalo nájsť dostatočný počet. Rozhodnutie, ktoré sa spraví, bude oveľa viac politické ako odborné," myslí si.



Podľa Galka tiež ide o pseudoproblém, ktorý Európska komisia predhodila štátom, aby ukázala, že sa nevedia zhodnúť ani na banalite. "Spoločnosť nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie má oveľa vážnejšie problémy," myslí si poslanec.