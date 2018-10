Baláž: Cieľom odvodu pre reťazce je zvýšenie dotácií pre agrosektor

Odvod sa má týkať tých obchodných reťazcov, ktoré majú prevádzky aspoň v dvoch okresoch a tieto prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity.

Bratislava 7. októbra (TASR) - Cieľom osobitného odvodu z obratu obchodných reťazcov, ktorý by mal platiť od roku 2019, je, aby sa zvýšili dotácie do slovenského poľnohospodárstva. To by malo zabezpečiť kvalitné, čerstvé a bezpečné slovenské potraviny. Uviedol to v relácii televízie TA3 V politike Radovan Baláž, poslanec Národnej rady (NR) SR za SNS, v diskusii s poslancami NR SR Petrom Antalom (koaličný Most-Híd), Eduardom Hegerom (opozičné OĽaNO) a Radoslavom Pavelkom (opozičná SaS).



"Hlavným cieľom zákona o odvode je, aby slovenskí producenti mali možnosť byť konkurencieschopní voči okolitým krajinám a aby konkurencieschopnosť slovenských výrobkov bola výrazne vyššia, ako je v súčasnosti. Preto prichádzame s takýmto opatrením a podporou. Okolité krajiny tiež zo svojho vlastného rozpočtu zabezpečujú podporu svojich vlastných výrobcov, ktorým dávajú takúto výhodu," zdôvodnil ďalej Baláž zo SNS, z dielne ktorej pochádza predmetný návrh zákona.



Situácia s veľkými obchodnými reťazcami na Slovensku je podľa Antalových slov vážna, pretože pravidlá, ktoré reťazce nastavili vo vzťahu k (slovenským) potravinárom, sú veľmi zlé. "Oni tlačia ceny komodít tak nízko, že potravinári nie sú konkurencieschopní. Výkupné ceny sú pod ich reálnymi nákladmi," podčiarkol Antal, koaličný poslanec a podpredseda strany Most-Híd. Jeho strana podľa neho "má problém" s takouto podobou zákona, pretože pôsobí rovnako voči reťazcom s malým, ako aj s veľkým podielom predaja slovenských potravín.



Podľa Hegera je návrh zákona o osobitnom odvode antisociálny a poškodí najmä nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. "Jediné, čo odvod spôsobí, budú drahšie potraviny a vyššie ceny. Aký dôvod majú reťazce nepremietnuť tento odvod do cien, keď ovládajú asi 90 % (maloobchodného) trhu," upozornil opozičný poslanec za OĽaNO. Ceny slovenských potravín sú podľa jeho slov vysoké preto, že agrodotácie sa rozdeľujú na základe tzv. platieb na plochu a nie na základe vytvorenej agroprodukcie.



Podľa Pavelku navrhovaný zákon postihne buď všetkých obyvateľov a najmä nízkopríjmové skupiny, alebo sa vyvinie ešte väčší cenový tlak na slovenských dodávateľov. "SaS pokladá tento zákon za veľmi nesystémový," podčiarkol. V návrhu zákona mu podľa jeho slov chýbajú pravidlá rozdeľovania peňazí z fondu, do ktorého pôjdu výnosy z osobitného odvodu.



Osobitý odvod pre obchodné reťazce vo výške 2,5 % z čistého obratu má zabezpečiť finančné prostriedky pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Tvrdia to jeho predkladatelia z koaličnej SNS. Národná rada SR by sa návrhom mala zaoberať v októbri, platiť by mal od budúceho roka.



Odvod sa má týkať tých obchodných reťazcov, ktoré majú prevádzky aspoň v dvoch okresoch a tieto prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity. Z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi tiež musí pochádzať minimálne 10 % ich obratu. Obchodný reťazec odvod nebude platiť, ak jeho výška za tri mesiace nepresiahne sumu 5000 eur.



Novela zákona o pálení a uvádzaní liehu na trh podľa Antala má riešiť problém s čiernym pálením liehu, ako aj s ním spojeným únikom spotrebnej dane. "Ide o to, legalizovať čierne pálenie tak, aby 'páleničiari' z liehu platili dane," poznamenal. Podľa Balážových slov vďaka SNS rozširuje novela zákona možnosť páliť lieh aj z medu. Heger upozornil, že zákon o pálení liehu môže prinášať riziko ohrozenia zdravia ľudí.