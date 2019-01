Richter: Pri tvrdom brexite bude najdôležitejšie sociálne zabezpečenie

Šéf rezortu práce podľa vlastných slov verí, že brexit nebude mať žiadne negatívne vplyvy na občanov SR. Napriek tomu musí byť podľa neho dobrý hospodár pripravený aj na horšie riešenia.

Bratislava 19. januára (TASR) – V prípade čoraz aktuálnejšieho tzv. tvrdého brexitu by bolo z pohľadu rezortu práce potrebné realizovať dve legislatívne zmeny. Jedna sa týka politiky zamestnanosti a druhá sociálneho zabezpečenia. Skonštatoval to minister práce Ján Richter (Smer-SD) v relácii RTVS Sobotné dialógy.



"V pondelok pán premiér zvolal jedno koordinačné stretnutie, ktoré bude riešiť problematiku tzv. tvrdého brexitu s jednotlivými rezortmi a pán minister zahraničných vecí pripravuje do vlády ucelený materiál, ktorý súvisí s opatreniami," priblížil Richter v Sobotných dialógoch.



Z pozície rezortu práce však bude podľa neho najdôležitejšie realizovať legislatívnu zmenu týkajúcu sa sociálneho zabezpečenia. Richter bude iniciovať prípravu tohto legislatívneho opatrenia.



Poslankyňa hnutia OĽaNO Soňa Gaborčáková skonštatovala, že brexit prinesie problémy na dvoch úrovniach, voči firmám a voči samotným ľuďom. Podľa nej je potrebné sa na tieto skutočnosti pripraviť. "Očakávam verejné financie na tvorbu nových pracovných miest, ideálne, ak by ich minister vedel koordinovať s dotáciami z eurofondov," načrtla.



Richter priblížil, že rezort má záujem pripraviť podobný zákon ako Česká republika. Občania Spojeného kráľovstva, ktorí pracujú na Slovensku, by podľa toho mali mať všetky práva ako občania Európskej únie (EÚ). "Zároveň očakávame, že recipročne Spojené kráľovstvo prijme takéto legislatívne opatrenie aj voči nám," ozrejmil.



Podľa Gaborčákovej ide aj Slovensko v súčasnosti do neznáma v prípade brexitu, a preto vníma ako hazard prijať v tejto situácii zrýchleným spôsobom zamestnancov z tzv. tretích krajín, kým slovenskí pracovníci môžu byť v riziku. "Nie je správny čas na to, aby sme naháňali zákazky firmám, ktoré chcú mať väčšie obraty," upozornila. Podľa Richtera je však na to, aby bolo na Slovensku lepšie, dôležité, aby sa produkovalo.