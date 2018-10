T. Bernaťák: Osobitný odvod je predmetom diskusie, panika je zbytočná

Návrh zákona na zavedenie osobitného 2,5-% odvodu pre obchodné reťazce predložila do parlamentu práve SNS.

Bratislava 21. októbra (TASR) – Zákon o osobitnom odvode je ešte predmetom diskusie, takže je zbytočné robiť a vyvolávať akúkoľvek paniku. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to zdôraznil šéf poslaneckého klubu koaličnej SNS Tibor Bernaťák. Návrh zákona na zavedenie osobitného 2,5-% odvodu pre obchodné reťazce predložila do parlamentu práve SNS.



Podľa Bernaťáka sa však o konečnom znení návrhu ešte rokuje aj so zástupcami reťazcov. "Zameriavame sa na reťazce, ktoré pôsobia v malých dedinách tak, aby nedošlo k nejakému zatváraniu prípadne k nejakým iným problémom, ktoré by tento osobitný odvod mohol priniesť," opísal Bernaťák.



Cieľom národniarov nie je podľa jeho slov boj s reťazcami, ale spravodlivé prerozdelenie zisku medzi slovenských poľnohospodárov a potravinárov a reťazce. "V žiadnom prípade nechceme všetkých hádzať do jedného vreca, ale sú určité reťazce, ktoré pôsobia na našom trhu veľmi zvláštne," dodal.



Poslanec koaličného Smeru-SD Ladislav Kamenický deklaroval, že strana tento návrh v prvom čítaní v parlamente podporí. "My si ctíme dohody," uviedol v diskusnej relácii. Smer-SD podľa jeho slov chce, aby sa o tomto návrhu ďalej diskutovalo. Medzi prvým a druhým čítaním bude podľa neho ešte mesiac na rokovania. "Je tu ešte mesiac, aby s tým predkladateľ mohol pracovať," zhodnotil Kamenický. Aj samotná SNS pritom podľa jeho slov hovorí o tom, že je pripravená diskutovať aj s odbornou verejnosťou.



Návrh na zavedenie osobitného odvodu si vyslúžil ostrú kritiku opozície. Poslanec SaS Ondrej Dostál zdôraznil, že liberáli budú určite hlasovať proti tomuto návrhu. Podľa neho prinesie zvýšenie cien, odvod nazval daňou z jedla. Zároveň je podľa neho takéto opatrenie v rozpore s právom Európskej únie.



"Podobné osobitné poplatky mali v Poľsku, Maďarsku a pod tlakom Európskej komisie to museli zrušiť," priblížil Dostál. SNS podľa neho pri zavedení odvodu argumentuje pomocou pre domácich producentov. Lenže odvod podľa Dostála rovnako zaťaží aj domácich producentov.



Pripomenul, že proti tomuto návrhu sa zjednotila opozícia. Zároveň sa podľa neho podarila vzácna vec, keďže návrh kritizujú zamestnávatelia a tiež aj odborári. Podľa Dostála ide totiž o opatrenie, ktoré môže poškodiť podnikateľské prostredie a zároveň je antisociálne.



Návrh kritizoval aj šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. Podľa neho bude jeho dôsledkom to, že každý jeden občan pocíti zvyšovanie cien. Nepáčilo sa mu tiež to, že SNS predloží takýto návrh do parlamentu a teraz ide o ňom diskutovať. "V Poľsku vznikla k tomu celonárodná diskusia, rok sa o tom bavili," opísal Kollár. Odvod pritom podľa neho postihne aj malé obchody na vidieku. "Budem všetko robiť pre to, aby sa tento zákon neujal, lebo to postihne ľudí," avizoval.