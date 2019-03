Moody's: Havária Ethiopian Airlines rating Boeingu nateraz neovplyvní

Pri havárii Boeingu 737 MAX 8 spoločnosti Ethiopian Airlines, ku ktorej došlo v nedeľu (10. 3.) ráno šesť minút po štarte z Addis Abeby, zahynulo všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov.

Londýn/Washington 14. marca (TASR) - Havária lietadla Boeing 737 MAX 8 leteckej spoločnosti Ethiopian Airlines nebude mať bezprostredne vplyv na rating amerického výrobcu Boeing. Uviedla to vo štvrtok ratingová agentúra Moody's.



Ako Moody's informovala, predpokladá, že výrobca dokáže terajšie problémy v dohľadnom čase vyriešiť. V súčasnosti agentúra ohodnocuje Boeing na úrovni A2 so stabilným výhľadom.



Pri havárii Boeingu 737 MAX 8 spoločnosti Ethiopian Airlines, ku ktorej došlo v nedeľu (10. 3.) ráno šesť minút po štarte z Addis Abeby, zahynulo všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov. Bolo to už druhé zrútenie rovnakého modelu stroja za päť mesiacov. V októbri minulého roka spadol do Jávskeho mora Boeing 737 MAX 8 indonézskej nízkonákladovej spoločnosti Lion Air, pričom zahynulo všetkých 189 ľudí na palube.



Po druhej havárii rovnakého typu stroja, ktorá vykazovala podobné črty ako havária lietadla Lion Air, pozastavili lety týchto lietadiel viaceré krajiny a spoločnosti. V utorok (12. 3.) preventívne zakázala lety všetkých strojov typu Boeing 737 MAX 8 a Boeing 737 MAX 9 v Európe Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA). Na druhý deň k tomu pristúpili aj USA, ktoré dlho odmietali tieto stroje uzemniť.