Moody's znížila rating Talianska na Baa3

Rím/Londýn 20. októbra (TASR) - Agentúra Moody's Investors Service v piatok (19. 10.) zhoršila svoje hodnotenie úverovej bonity Talianska. Rating zostal už len jeden stupeň nad špekulatívnym pásmom. Dôvodom zníženia boli obavy z rozpočtových plánov vlády. Rozhodnutie Moody's však môže tiež mierne upokojiť investorov, keďže výhľad ratingu je stabilný, to znamená, že nehrozí jeho ďalšie zníženie v krátkodobom horizonte.



Moody’s znížila ratingy Talianska ako emitenta záväzkov v domácej aj zahraničnej mene na Baa3 z Baa2. Vyhliadky ratingov sú stabilné. Agentúra týmto ukončila prehodnocovanie ratingov Talianska, ktoré začala 25. mája.



Agentúra tiež znížila ratingy prioritných nezabezpečených dlhopisov Talianska v domácej aj zahraničnej mene na Baa3 z Baa2. Rating krátkodobých záväzkov klesol na P-3/(P)P-3 z P-2/(P)P-2.



Hlavným dôvodom zníženia ratingov bol vládny návrh rozpočtu na rok 2019, ktorý počíta s deficitom 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je trojnásobok v porovnaní s cieľom predchádzajúcej vlády. Táto zmena smerom k expanzívnej fiškálnej politike podľa Moody’s znamená, že verejný dlh Talianska zrejme zostane v najbližších rokoch na súčasnej úrovni okolo 130 % HDP a nebude klesať, ako sa pôvodne očakávalo.



Krajina tak bude zraniteľnejšia v prípade budúcich domácich alebo zahraničných šokov, predovšetkým v prípade slabšieho rastu ekonomiky, ktorý by znamenal, že verejný dlh sa zvýši.



Navyše podľa Moody's "vládne plány v oblasti rozpočtovej a hospodárskej politiky neobsahujú koherentnú reformnú agendu, ktorá by dlhodobejšie riešila slabý rast ekonomiky". Agentúra po dočasnom zrýchlení tempa rastu vďaka expanzívnej fiškálnej politike počíta so spomalením expanzie späť smerom k rastovému potenciálu okolo 1 %. Dokonca aj v krátkodobom horizonte očakáva menšie stimuly, než si sľubuje vláda.