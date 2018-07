Moskva a Teherán rokovali o vstupe ruských firiem do projektov v Iráne

K rokovaniam medzi Ruskom a Iránom dochádza v období zvyšujúceho sa napätia medzi Teheránom a Washingtonom.

Moskva 23. júla (TASR) - Ruský minister energetiky Alexander Novak rokoval v pondelok v Moskve so svojím iránskym náprotivkom Bidžánom Zangáním o priamej energetickej spolupráci medzi krajinami, ako aj o spolupráci prostredníctvom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorej je Irán členom. Uviedlo to ruské ministerstvo energetiky.



Ministerstvo okrem toho informovalo, že ministri diskutovali aj o prípadnom prevzatí podielov v iránskych projektoch zo strany ruských ropných firiem.



K rokovaniam medzi Ruskom a Iránom dochádza v období zvyšujúceho sa napätia medzi Teheránom a Washingtonom. Americký prezident Donald Trump ešte v máji oznámil odchod USA od jadrovej dohody s Iránom a opätovné uvalenie sankcií na Teherán.



Americká vláda začala medzičasom zvyšovať tlak aj na európske firmy, aby do novembra ukončili aktivity v Iráne, inak budú čeliť sankciám zo strany USA. Európska únia žiadala Washington o výnimku, ten to však minulý týždeň zamietol. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo Európsku Úniu informoval, že USA žiadosť zamietajú, nakoľko chcú na Irán vyvinúť čo najväčší tlak.