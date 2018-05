Moskva chce vyvážať viac potravín, zarobili viac ako predaj zbraní

Medvedev povedal, že ak má vývoz agrárnych produktov ďalej stúpať, potom sa musia domáci exportéri prispôsobovať normám krajín, do ktorých sa potraviny vyvážajú.

Moskva 8. mája (TASR) - Príjmy z vývozu ruskej agrárnej produkcie predstavujú významnú časť rozpočtu. V utorok o tom hovoril v Moskve na porade dezignovaný premiér Dmitrij Medvedev. V minulom roku dosiahli takmer 21 miliárd USD (17,65 miliardy eur). Suma bola vyššia, než dosiahol export vojenskej techniky.



Medvedev povedal, že ak má vývoz agrárnych produktov ďalej stúpať, potom sa musia domáci exportéri prispôsobovať normám krajín, do ktorých sa potraviny vyvážajú. Je nevyhnutné rešpektovať ich požiadavky na kvalitu vrátane náboženských tradícií. "To znamená, že to všetko treba mať na zreteli pri tvorbe našich právnych noriem pre túto oblasť. Súčasne treba, aby nové predpisy pre export boli prijateľné a jasné pre domácich agrárnych producentov a povzbudzovali tento sektor, aby dosahoval vyššie príjmy na vonkajších trhoch," uviedol Medvedev.