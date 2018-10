Most-Híd navrhuje vlastné riešenie pri osobitnom odvode pre reťazce

Návrh zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov predložila do Národnej rady (NR) SR skupina poslancov koaličnej SNS.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Zavedením osobitného odvodu pre obchodné reťazce nemožno podľa koaličného Mosta-Híd postihovať malých a stredných podnikateľov.



"Ak sa chceme postaviť za domácich potravinárov, mali by sme to urobiť tak, aby to nepocítili ani koneční spotrebitelia vo forme vyšších cien, ani samotní potravinári v podobe nižších výkupných cien, ktoré v mnohých prípadoch aj v súčasnosti sú nižšie ako oprávnené náklady výrobcov," zdôraznila vo štvrtkovom stanovisku hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.



Most-Híd navrhuje také riešenie, ktoré nastaví vyvážený vzťah medzi reťazcami a domácimi producentmi potravín. "Myslíme si, že by sa legislatívne mala posilniť kontrola reťazcov pri cenotvorbe vo vzťahu k ich dodávateľom. Náš návrh pôjde týmto smerom," avizovala Debnár. Podpora samotného návrhu závisí podľa jej slov od toho, či budú alebo nebudú pripomienky Mosta-Híd akceptované.



Návrh zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov predložila do Národnej rady (NR) SR skupina poslancov koaličnej SNS. Navrhujú, aby obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku od budúceho roka platili osobitný odvod vo výške 2,5 % z ich čistého obratu.