Most-Híd: Predstavitelia strany pozorne počúvajú farmárov

Legislatívne zmeny v tejto oblasti však nie je podľa Most-Híd správne prijímať v skrátenom legislatívnom konaní bez širšej odbornej diskusie, do ktorej by nevyhnutne mali byť zapojení všetci aktéri.

Bratislava 22. júna (TASR) - Predstavitelia strany Most-Híd intenzívne rokujú a pozorne počúvajú farmárov. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka strany Františka Štullerová.



"Pozorne vnímame problémy, týkajúce sa farmárov predovšetkým na východe Slovenska, ktoré vyplávali na povrch. Ich požiadavky na dodržiavanie súčasnej platnej legislatívy sú plne oprávnené a zlyhanie orgánov je potrebné dôsledne prešetriť, aby sa viac neopakovali," priblížila. Legislatívne zmeny v tejto oblasti však nie je podľa Most-Híd správne prijímať v skrátenom legislatívnom konaní bez širšej odbornej diskusie, do ktorej by nevyhnutne mali byť zapojení všetci aktéri.



Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriel Csicsai (Most-Híd) sa stretol pred necelým týždňom s Helenou Patasiovou, predsedníčkou Agrárnej komory Slovenska (AKS) a Árpádom Mészárosom, členom predstavenstva AKS.



Podpredseda strany Peter Antal taktiež prijal predstaviteľov farmárov z južného Slovenska, ktorí ho informovali o problémoch spojených s náhradnými pozemkami, ale venovali sa aj ďalším aktuálnym témam. "Zbierame podklady aj z ďalších regiónov Slovenska, lebo sme presvedčení, že do odbornej diskusie by mala by byť zapojená celá komunita pôsobiaca v agrosektore. Na základe analýzy zozbieraných podkladových materiálov a informácií o súčasnom stave a postupoch štátnych orgánov rozhodneme o ďalších krokoch," vyhlásil podpredseda Most-Híd a predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Antal. Zároveň uviedol, že ak to bude potrebné, je pripravený predložiť návrhy legislatívnych zmien v tejto oblasti.