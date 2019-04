Možnosť kúpy ropy od Iránu sa končí

Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v máji dosiahla 65,51 USD za barel.

Singapur 22. apríla (TASR) - Ceny ropy vyskočili v pondelok na najvyššiu úroveň za takmer šesť mesiacov, keďže trhy očakávajú, že Spojené štáty oznámia ukončenie obdobia, počas ktorého bolo osem krajín vyňatých spod ropných sankcií voči Iránu.



Ako uviedol v nedeľu (21. 4.) ako prvý The Washington Post, vláda USA by mala v pondelok oznámiť, že štáty, ktoré v súčasnosti môžu nakupovať ropu od Iránu, už túto možnosť mať nebudú. Podľa denníka by minister zahraničných vecí Mike Pompeo mal túto informáciu oznámiť s tým, že osem krajín s možnosťou nákupu ropy od Iránu bude musieť nákup suroviny od blízkovýchodnej krajiny ukončiť s platnosťou od 2. mája.



Ak sa informácie potvrdia, podľa analytikov to povedie k zvýšeniu cien ropy. "Ak sa platnosť výnimiek pre najväčších kupcov ropy od Iránu ukončí, mohlo by to posunúť cenu ropy Brent až k úrovni 80 USD za barel (159 litrov)," povedal Han Tan, analytik maklérskej spoločnosti FXTM.



Pred jednostranným vypovedaním jadrovej dohody medzi Iránom a svetovými mocnosťami americkým prezidentom Donaldom Trumpom a zavedením sankcií bol Irán štvrtým najväčším producentom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). V tom čase produkoval takmer 3 milióny barelov denne. V apríli však jeho vývoz klesol podľa posledných odhadov výrazne pod 1 milión barelov denne.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni vzrástla do 10.29 h SELČ o 1,94 USD na 73,91 USD (65,70 eura) za barel. V priebehu obchodovania sa dostala až na 74,31 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od 1. novembra minulého roka.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v máji dosiahla 65,51 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,51 USD. Počas obchodovania sa zvýšila až na 65,87 USD/barel, čo predstavovalo najvyššiu hodnotu od 31. októbra.



(1 EUR = 1,1250 USD)