Možnosti bezkontaktných platieb sa sústavne rozširujú

Bezkontaktné platby významnou mierou obmedzujú tzv. šedú ekonomiku a znamenajú aj vyššiu bezpečnosť.

Bratislava 17. januára (TASR) - Pred vyše desiatimi rokmi sa na Slovensku zrealizovala prvá bezkontaktná platba. V súčasnosti Slováci nielen pri platení preferujú najmä tento spôsob, no sú to práve bezkontaktné platby, ktoré formovali kartový biznis súčasnosti. Podľa údajov Združenia pre bankové karty (ZBK) podiel bezkontaktných platieb dosahuje až 60 %.



Ako uviedli vo štvrtok v Bratislave na stretnutí s médiami predstavitelia spoločnosti MasterCard, Slovensko je svetovým lídrom v zavádzaní a využívaní bezkontaktných platieb a aplikácií umožňujúcich úhradu za rôzne druhy služieb a tovaru.



Podľa ich slov je veľmi úspešný projekt bezkontaktnej platby za cestovný lístok, ktorý je možný v hlavnom meste SR v električkovej doprave. Postupne sa táto možnosť bude rozširovať aj na autobusy a ďalšie dopravné prostriedky, a to nielen v Bratislave, ale aj ostatných mestách Slovenska.



Taktiež podľa zástupcov spoločnosti sa budú vytvárať aplikácie a ich zavádzanie pre malých a stredných podnikateľov tak, aby sa možnosť bezkontaktných platieb umožnila aj pri úhradách za ďalšie produkty a služby. Znamená to zavedenie platobných terminálov aj u rôznych remeselníkov a živnostníkov, ale spoločnosť má v pláne aj ich zavádzanie napríklad v zdravotníctve. Keďže to znamená značnú finančnú náročnosť, MasterCard sa podieľa na financovaní týchto projektov a ročne do nich investuje státisíce eur.



Na strane druhej, ako zdôraznili predstavitelia spoločnosti, bezkontaktné platby významnou mierou obmedzujú tzv. šedú ekonomiku a znamenajú aj vyššiu bezpečnosť.



Podľa údajov ZBK k rozmachu bezkontaktných platieb prispieva viacero faktov. Tým prvým je, že finančné domy už takmer nevydávajú karty, ktoré nie sú bezkontaktné. Kým dnes je na Slovensku v obehu 5,2 milióna platobných kariet, drvivá väčšina, až 92 %, je bezkontaktných. Druhý spočíva v pripravenosti terminálov na prijímanie bezkontaktných platieb. Zo všetkých terminálov na Slovensku to aktuálne dokáže 80 %. Tieto skutočnosti tak radia Slovensko medzi svetových lídrov v bezkontaktnom platení. Krajiny s podobnou penetráciou bezkontaktných terminálov sú Česko, Poľsko a Veľká Británia.



Kartový biznis má v modernom svete nezastupiteľnú úlohu - zjednodušuje platenie, a to významným spôsobom. Vďaka platobným kartám možno zaplatiť kedykoľvek a kdekoľvek, či už doma, alebo v zahraničí bez potreby nosiť so sebou veľa hotovosti alebo si zamieňať peniaze v zmenárni.