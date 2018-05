AGROREZORT: Žiadna z firiem spomínaných OĽaNO nedostala financie

Uviedol to Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na štvrtkový brífing OĽaNO.

Bratislava 10. mája (TASR) - Ani jedna z firiem spomínaných opozičným hnutím OĽaNO doteraz nedostala žiadne finančné prostriedky. Kým sa tak stane, musia preukázať, že splnili všetky stanovené podmienky a naozaj zrealizovali zmysluplný projekt. Uviedol to pre TASR Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na štvrtkový brífing OĽaNO.



"Môžeme ubezpečiť európskych aj slovenských daňovníkov, že na každý jeden projekt sa prídu pozrieť kontrolóri, pretože Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) robí 100 % kontrol na mieste," spresnil Feik. Oproti minulosti podľa neho platobná agentúra tiež kontroluje každú jednu položku, či nie je predražená. Využíva na to oceňovací softvér.



"Čo sa týka verejného obstarávania, ak sa preukáže akékoľvek porušenie zákona, a to vrátane zapojenia sa do súťaže prepojených osôb, bude zrušené," dodal Feik.



Poslanci opozičného hnutia OĽaNO Veronika Remišová a Martin Fecko na margo eurofondovej výzvy ešte z roku 2015 na podporu vidieckeho cestovného ruchu a nepoľnohospodárskych činností vo štvrtok na brífingu v Národnej rade (NR) SR uviedli, že štát má podnikateľov podporovať, nie kompletne financovať ich súkromné podnikanie.



MPRV SR pod vedením Gabriely Matečnej (nominantka SNS) podľa opozičných poslancov podporilo z tejto výzvy už v roku 2018 miliónmi eur "rôzne podivné projekty podivných firiem", ktorých dotácie od štátu významne prevyšujú ich ročné tržby. "Zaujímavé je dianie v poslednom mesiaci. Hoci výzva bola oficiálne uzatvorená ešte v roku 2015, MPRV uzatvorilo za posledné dva-tri týždne v rámci tejto dávno uzatvorenej výzvy s piatimi firmami zmluvy v hodnote takmer 7 miliónov eur," priblížila Remišová.



Napríklad dotáciu vo výške 1,5 milióna eur dostala podľa Remišovej firma Hobitdom, s.r.o., hoci mala tržby len 700 eur, či firma Priembau, s.r.o., ktorá pri tržbách 55.208 eur dostala dotáciu 1,24 milióna eur. Hotel Impozant, s.r.o, pri tržbách 91.000 eur získal podporu 1,13 milióna eur. Spoločnosť Chateau Grand Bari, s.r.o., pri ročných tržbách 214.981 eur dostala dotáciu 1,64 milióna eur, živnostník Peter Jambor pri neznámej výške tržieb zase získal podporu 899.680 eur, vyčíslili opoziční poslanci.