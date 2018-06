AGROREZORT: Cyklodoprava v mestách zažíva nebývalý rozvoj

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR doteraz schválilo v prvých troch kolách 63 cyklistických projektov za približne 30,7 milióna eur.

Bratislava 13. júna (TASR) – Cyklodoprava v mestách a obciach zažíva nebývalý rozvoj. Vďaka fondom EÚ pribudnú na Slovensku desiatky nových mestských cyklotrás, ktoré ponúkajú alternatívnu a ekologickú formu dopravy. Viaceré z nich už sú hotové, alebo sú vo výstavbe. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR doteraz schválilo v prvých troch kolách 63 cyklistických projektov za približne 30,7 milióna eur. Informoval o tom Michal Feik z MPRV SR.



"Podobne ako je to v iných európskych krajinách, cyklodoprava získava čoraz väčšiu popularitu aj na Slovensku. Ľudia hľadajú alternatívu k čoraz upchatejším cestám. Bicykle neznečisťujú ovzdušie, nespôsobujú hluk a nevytvárajú zápchy. S bicyklom sa dá ľahko zaparkovať a pohybom prospievame aj nášmu zdraviu," uviedla podpredsedníčka vlády a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (SNS). Ministerstvo v decembri 2016 spustilo cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.



"Výzva s alokáciou 81,8 milióna eur je zameraná na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich a budovanie nových cyklistických komunikácií, výstavbu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, a tiež na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. Dosiaľ nám regióny predložili 87 cyklistických projektov, z čoho sme schválili 63 projektov v hodnote 30,68 milióna eur. Do tretieho hodnotiaceho kola výzvy, ktoré bolo uzavreté v septembri minulého roka, bolo doručených 31 projektov, z ktorých MPRV SR schválilo 19 projektov v celkovom objeme 10,88 milióna eur zo zdrojov EÚ," spresnil generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR Marek Mitošinka.



Jednotlivé hodnotiace kolá výzvy sa realizujú v trojmesačnom cykle až do vyčerpania alokácie na jednotlivé regióny. Uzávierka ďalšieho kola je 21. júna 2018. Najdôležitejšia je pripravenosť žiadateľov, čiže mať hotové projektové dokumentácie a schválené územné rozhodnutia a stavebné povolenia. Kľúčové je aj majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod budúcimi cyklotrasami.



V rámci výzvy na cyklotrasy sú oprávnení predkladať projekty obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie a subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu. Oprávnenými výdavkami sú rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. Žiadať finančné prostriedky je možné aj na budovanie prvkov upokojovania dopravy ako napríklad pešie zóny, zdieľané priestory, či napríklad vylúčenie individuálnej automobilovej dopravy z ulíc. Z výzvy je tiež možné podporiť zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky ako je odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní.