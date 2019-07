Agrorezort: Zmierniť prehrievanie miest pomôže zelená infraštruktúra

Na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach vyčlenil agrorezort 33 miliónov eur.

Bratislava 26. júla (TASR) – Extrémne teploty, ktorým v súčasnosti čelia najmä obyvatelia miest, dokáže zmierniť budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a podpora ekologickejšej dopravy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za uplynulé tri roky podporilo približne dve stovky konkrétnych riešení po celom Slovensku za desiatky miliónov eur. Informoval o tom Michal Feik z MPRV SR.



"Vysoké teploty a sucho netrápia len poľnohospodárov, ale aj obyvateľov miest. Globálna zmena klímy sa v týchto dňoch prejavuje najmä rekordne vysokými teplotami, ktorých účinky však dokážeme zmierňovať. V mestách potrebujeme viac zelene, menej asfaltu či betónu. Sústrediť by sme sa mali aj na podporu ekologickejšej dopravy, ako je najmä verejná alebo cyklistická doprava," povedala Gabriela Matečná (SNS), vicepremiérka a šéfka MPRV SR.



Agrorezort pripravil pre mestá a obce konkrétne možnosti na získanie nenávratných finančných príspevkov na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, na nákup nízkoemisných vozidiel verejnej dopravy či na budovanie prestupných dopravných terminálov. Financované sú z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).



"To všetko pomáha znižovať prehrievanie miest aj tvorbu skleníkových plynov. V neposlednom rade, ak namiesto asfaltového parkoviska vybudujeme park, šetríme aj pôdu," poznamenala.



Na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach vyčlenil agrorezort 33 miliónov eur. Financie možno získať napríklad na budovanie parkov, zelených stien a striech, revitalizáciu vnútroblokov, prácu s dažďovou vodou alebo na zníženie hluku. Agrorezort dosiaľ podporil 61 projektov.



Na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich a budovanie nových cyklistických komunikácií, výstavbu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a tiež na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti poputuje do regiónov 81,8 milióna eur. Dosiaľ bolo schválených 102 cyklistických projektov po celom Slovensku.



Na projekty zvýšenia atraktivity verejnej dopravy je z fondov EÚ vyčlenených 35,1 milióna eur. Vďaka nim mestá a obce budujú prestupné terminály, záchytné parkoviská či projekty na zlepšenie informovanosti v oblasti verejnej dopravy. Schválených bolo 21 projektov.



Na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy bolo vyčlenených približne 21 miliónov eur. Vďaka eurofondom z IROP-u jazdí v Bratislave 18 elektrobusov, v Žiline pribudlo spolu 22 nízkoemisných a hybridných vozidiel, z toho dva elektrobusy, a v Košiciach nakúpili 9 nízkoemisných autobusov a 9 elektrobusov.



"Spomínané opatrenia majú prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. Investičnou prioritou je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a tiež zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov vrátane nízkouhlíkových. Vďaka tomu budú naše mestá zelenšie, v lete sa budú menej prehrievať, doprava bude ekologickejšia a vzduch čistejší," uzavrela Matečná.