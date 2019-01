M. Šefčovič: Plyn z Ruska pôjde cez Ukrajinu aj po roku 2019

Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu to povedal po skončení trojstranných rokovaní medzi exekutívou EÚ, Ruskom a Ukrajinou.

Brusel 21. januára (TASR) - Rusko sa v pondelok v Bruseli zaviazalo, že bude pokračovať v dodávkach plynu do Európy cez Ukrajinu, a teda aj cez Slovensko, aj po roku 2019. Uviedol to podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič po skončení trojstranných rokovaní medzi exekutívou EÚ, Ruskom a Ukrajinou.



Šefčovič, ktorý týmto rokovaniam predsedal, pripomenul, že za pracovným stolom na pôde eurokomisie sa stretol s ruským ministrom energetiky Alexandrom Novakom, šéfom ukrajinskej diplomacie Pavlom Klimkinom, šéfom ruského plynárenského koncernu Gazprom Alexejom Millerom a šéfom ukrajinskej spoločnosti Neftogaz Andrijom Koboljevom. Dodal, že k rokovaniam na tejto úrovni došlo po polroku tvrdej práce, ktorá nasledovala po vlaňajšom júnovom trojstrannom stretnutí v Berlíne.



"Najzákladnejší výsledok je v tom, že zo strany ruského ministra a šéfa Gazpromu jednoznačne zaznelo, že majú záujem na tom, aby tranzit cez Ukrajinu pokračoval aj po roku 2019," uviedol slovenský eurokomisár.



Šefčovič na záver rokovaní v mene eurokomisie predložil "konkrétny návrh s konkrétnymi parametrami a číslami", ktorý by zabezpečoval, že prúdenie plynu cez Ukrajinu a Slovensko bude naďalej pokračovať "vo veľmi zaujímavých" komerčných objemoch.



"Je to veľmi dôležité pre energetickú bezpečnosť strednej Európy a pre situáciu na Slovensku," zhodnotil situáciu.



Ním predložený návrh obe strany pozorne preštudujú, rokovania budú pokračovať na expertnej úrovni, pričom sa všetky strany dohodli na ďalšom stretnutí na vysokej úrovni v máji tohto roku. Podľa Šefčoviča nejde o náhodný termín, lebo v máji už bude známy výsledok prezidentských volieb na Ukrajine a bude možné o celkovej situácii rokovať s novou politickou reprezentáciou v Kyjeve. Potom však podľa jeho slov bude treba využiť každý týždeň, aby sa dohoda o tranzite plynu po roku 2010 ukončila ešte v priebehu tohto roka.



Šefčovič upozornil na silný tlak trhov a obchodníkov s energiou, ktorí chcú vedieť, ako bude vyzerať zásobovanie energiou v Európe a v tejto súvislosti pripomenul zodpovednosť oboch krajín - Rusko ako dodávateľa a Ukrajiny ako tranzitného územia. "Musia byť nastavené podmienky tak, aby nikto nemal obavy, že budúca sezóna prinesie nejaké komplikácie," dodal.



To sa Šefčovičovi v mene EÚ zatiaľ podarilo každú zimu, že na základe rokovaní s Moskvou a Kyjevom bola dohoda o zimnom balíku energetických dodávok, ako však dodal, snaha je zaistiť dlhodobejšiu stabilitu, aby nemuselo opakovane každú jeseň dochádzať k trojstranným rokovaniam o dodávkach plynu.



Na otázku TASR, kto povedie ďalšie rokovania v mene EK ak uspeje v marcových prezidentských voľbách na Slovensku, Šefčovič povedal, že ide o veľmi záväznú tému a eurokomisia sa jej bude aj naďalej zodpovedne venovať. Za istú výhodu svojho doterajšieho pôsobenia vníma skutočnosť, že sa po desiatkach hodín rokovaní dobre pozná so zástupcami oboch strán a aj vďaka tomu sa mu doteraz každé rokovania podarilo dotiahnuť do úspešného konca.



Spravodajca TASR Jaromír Novak