M.Slabejová predstavila na konferencii projekt Úradu podpredsedu vlády

Štúdia sa bude zaoberať dosahom procesu digitalizácie na malé a stredné podniky s úlohou vypracovať implementačný plán.

Sofia/Bratislava 27. júna (TASR) – Projekt na vypracovanie štúdie dopadov digitálnej transformácie predstavila generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Martina Slabejová v utorok (26.6.) počas medzinárodnej konferencie Digital Assembly 2018 v Bulharsku. Médiá o tom v stredu informoval odbor komunikácie a protokolu úradu.



Počas konferencie zasadala strategická skupina pre jednotný digitálny trh, aby si v jej rámci európske štáty a Európska komisia (EK) vymenili skúsenosti. Slabejová tam odprezentovala štúdiu, ktorú ÚPVII pripravuje s EK prostredníctvom podporného programu pre štrukturálne reformy.



Štúdia sa bude zaoberať dosahom procesu digitalizácie na malé a stredné podniky s úlohou vypracovať implementačný plán. "Nasmeruje nás, ako by mali SME (Small and Medium Enterprise – malé a stredné firmy) podniky transformovať a inovovať svoje biznis modely, aby si udržali a zvýšili svoju konkurencieschopnosť na európskom, ale aj globálnom trhu," uviedla s tým, že štúdia odporučí, akú podpornú úlohu budú mať regionálne Centrá digitálnej inovácie.



Počas konferencie sa stretli všetci európski digitálni lídri, Slabejová so svojimi kolegami diskutovala o zlepšení digitálnych zručností v Európe, aj o využití finančného rámca pre informačnú spoločnosť.



Dôležitým výstupom stretnutia bola diskusia s EK o zabezpečení a podpore nástrojov Digitálnej koalície a dohoda členských štátov Vyšehradskej štvorky o vzájomnej spolupráci, uzavrel odbor.