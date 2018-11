Musí byť rozdiel medzi pracujúcimi a tými, ktorí poberajú len dávky

Rozdiel medzi týmito dvomi skupinami ľudí by mal podľa jeho slov v čistom vyjadrení predstavovať približne okolo 300 eur.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Od budúceho roka by sa mal výrazne zmeniť spôsob výpočtu a poberania dávok v hmotnej núdzi. V záujme vlády je, aby bol badateľný rozdiel medzi tými, ktorí sa rozhodnú pracovať a medzi tými, ktorí len poberajú dávky v hmotnej núdzi. Uviedol to po skončení výjazdového rokovania vlády v Skalici premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



"Teší ma, že sa nám podarilo roztvoriť nožnice, urobiť čoraz väčší rozdiel medzi tými, ktorí nepracujú, sedia doma, poberajú sociálne dávky a pracovať sa im nechce a medzi tými, ktorí sa idú zamestnať," poznamenal premiér. Rozdiel medzi týmito dvomi skupinami ľudí by mal podľa jeho slov v čistom vyjadrení predstavovať približne okolo 300 eur. "To už je výrazný rozdiel a mal by pôsobiť motivačne na tých, ktorí si ešte stále myslia, že na Slovensku je lepšie nepracovať ako pracovať. Ja sa veľmi teším, že tie nožnice sa otvorili a urobíme všetko preto, aby sa ešte viac roztvorili v rokoch 2019 a 2020, aby sa mal výrazne horšie ten, kto zostal doma a bola mu ponúkaná práca, ako ten, ktorý sa rozhodol pracovať aj za minimálnu mzdu," podotkol Pellegrini. Od budúceho roka sa minimálna mzda zvýši o 40 eur na 520 eur.