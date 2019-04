Musk sa dohodol s burzovým dohľadom SEC, ako bude používať Twitter

Už vlani sa Musk a SEC dohodli, že si šéf Tesly bude musieť nechať schvaľovať všetky svoje vyjadrenia na Twitteri, ktoré môžu mať vplyv na vývoj kurzu akcií firmy.

New York 28. apríla (TASR) - Šéf Tesly Elon Musk sa dohodol americkou komisiou pre cenné papiere a burzy SEC o tom, ako bude používať Twitter.



Dohoda dosiahnutá v piatok (26. 4.) večer, ktorú ešte musí schváliť sudca, presne stanovuje, aký druh informácií bude vyžadovať formálne a legálne posúdenie. Medzi témy, ktoré môžu ovplyvniť kurz akcií Tesly, patria napríklad financie, produkčné ciele, prevzatia alebo fúzie. Ak sa k nim bude chcieť Musk vyjadriť na Twitteri, bude najprv potrebovať schválenie právnikom.



Už vlani sa Musk a SEC dohodli, že si šéf Tesly bude musieť nechať schvaľovať všetky svoje vyjadrenia na Twitteri, ktoré môžu mať vplyv na vývoj kurzu akcií firmy. Vtedy však nebolo stanovené, ako konkrétne sa bude rozhodovať, či správy môžu mať vplyv na akciový kurz Tesly. Ukázalo sa, že odvtedy nebol dopredu skontrolovaný žiaden Muskov tweet.



Spor s americkým burzovým dohľadom opäť vzplanul tento rok vo februári, keď Musk na Twitteri uviedol, že Tesla tento rok vyrobí 500.000 vozidiel. Oficiálna prognóza firmy pritom počítala len so 400.000 autami. Musk o niekoľko hodín objasnil, že myslel na celý rok prepočítané tempo produkcie, ktoré automobilka dosiahne na konci 2019. SEC považovala tweet za porušenie dohody z vlaňajška a požadovala trest. Tesla poprela, že by vyjadrenie malo vplyv na kurz jej akcií.