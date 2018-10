Muskova Tesla má údajne nové problémy s ministerstvom spravodlivosti

Vedenie spoločnosti údajne zatajilo pred investormi problémy, ktoré má s dodržiavaním harmonogramu rastu výroby modelu.

Palo Alto/New York 27. októbra (TASR) - Tesla, americký výrobca áut s elektrickým pohonom, má znovu problémy s justíciou. FBI, federálny úrad pre vyšetrovanie, vypočúva jej manažérov v súvislosti s oneskorovaním dodávok Modelu 3 zákazníkom. Nemecký portál FAZ.net sa odvoláva na americký denník Wall Street Journal.



Vedenie spoločnosti údajne zatajilo pred investormi problémy, ktoré má s dodržiavaním harmonogramu rastu výroby modelu.



Podľa amerického denníka vyšetrovatelia FBI vypočúvanie manažérov v uplynulých týždňoch zintenzívnili. Tlačová služba Tesly správu potvrdila. Dodala však, že ministerstvo spravodlivosti od vedenia firmy prognózu rastu výroby Modelu 3 dostalo. To sa stalo už pred niekoľkými mesiacmi. Odvtedy neprišli od ministerstva nijaké nové požiadavky a ani predvolania.



Tesla ďalej uviedla, že na začiatku sériovej výroby Modelu 3 transparentne a verejne informovala o problémoch, ktoré nastali pri nábehu jeho montáže. Šéf firmy Elon Musk pred začiatkom výroby Modelu 3 však hovoril o rýchlom dosiahnutí montáže 5000 vozidiel týždenne. Neskôr cieľ viackrát posúval.



V stredu (24.10), po skončení obchodovania na newyorskej burze, Musk informoval, že Tesla dosiahla v treťom štvrťroku čistý zisk 312 miliónov USD (273,30 milióna eur). Bol to jej prvý ziskový štvrťrok po dvoch rokoch a prvý v treťom štvrťroku od vstupu spoločnosti na burzu. Na rozdiel od minulosti by sa prebytkové hospodárenie Tesly malo udržať dlhodobo. Musk dodal, že podnik bude v zisku aj v poslednej štvrtine tohto roka. Výnosy vzrástli medziročne o viac ako 130 % na 6,8 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1416 USD)