Myjava chce revitalizovať vnútrobloky sídliska Vŕšok za 800.000 eur

Myjava 2. februára (TASR) – Mesto Myjava plánuje v tomto roku revitalizovať vnútrobloky sídliska Vŕšok prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Maximálne oprávnené výdavky boli v tomto prípade navrhnuté vo výške 800.000 eur. Projekt pripravilo oddelenie regionálneho rozvoja mesta. "Cieľom je zlepšiť životné podmienky obyvateľov sídliska so zameraním na environmentálnu štruktúru územia," poznamenal hovorca.



Súčasťou prác bude rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch o celkovej výmere 7898 štvorcových metrov. Počíta sa s osadením mestského mobiliára ako lavičiek, stolov a odpadkových košov. "Uvažuje sa tiež o rekonštrukcii kontajnerových stojísk. Tie by už dostali aj klietky umožňujúce prístup k odpadovým nádobám len obyvateľom bytoviek," povedal Hrin.



Autori projektu do návrhu zapracovali aj detské ihriská. Dôležitým prvkom celého projektu je zeleň. Na celom sídlisku chcú vysadiť vertikálne zelené steny. "Celkovo by na Vŕšku malo pribudnúť približne 700 drevín a krovín," doplnil hovorca mesta.