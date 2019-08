Mzdy v Británii vzrástli v 2. kvartáli najvýraznejšie za 11 rokov

Miera nezamestnanosti za tri mesiace od apríla do konca júna dosiahla 3,9 % oproti 3,8-percentnej úrovni za obdobie marec-máj. Očakáva sa stagnácia na úrovni 3,8 %.

Londýn 13. augusta (TASR) - Nezamestnanosť v Británii zaznamenala v 2. kvartáli mierny rast a priblížila sa k 4-percentnej úrovni. Zároveň sa zvýšili priemerné mzdy, pričom tempo rastu bolo najvyššie za posledných 11 rokov. Uviedol to v utorok britský štatistický úrad.



Miera nezamestnanosti za tri mesiace od apríla do konca júna dosiahla 3,9 % oproti 3,8-percentnej úrovni za obdobie marec-máj. Očakáva sa stagnácia na úrovni 3,8 %.



Priemerná mzda vrátane odmien sa za tri mesiace zvýšila medziročne o 3,7 % po 3,5-percentnom raste za trojmesačné obdobie do konca mája. To je najvýraznejšie tempo rastu od júna 2008.



Aj mzda bez započítania odmien rástla najvýraznejšie od júna 2008, pričom tempo rastu dosiahlo 3,9 %. Rovnako v tomto prípade sa rast miezd zrýchlil, keď za trojmesačné obdobie do konca mája dosiahol 3,6 %. Ekonómovia očakávali zrýchlenie rastu len na 3,8 %.