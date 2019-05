MŽP: Evidencia odpadu sa má zlepšiť, budú ho vážiť aj smetiarske autá

OZV tiež po novom budú musieť vytvárať finančné zábezpeky vo výške 15 percent z celkových nákladov, pri nových organizáciách 15 percent z predpokladaných príjmov.

Bratislava 11. mája (TASR) - Evidencia odpadu sa má zlepšiť. Po novom budú musieť byť smetiarske autá vybavené vážiacim systémom a hmotnosť odpadu nahlasovať, podrobnejšie správy budú na ministerstvo posielať aj organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.



Zmeny sa dotknú aj finančných príspevkov, ktoré výrobcovia platia OZV. Tie budú musieť po novom zohľadniť trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť výrobkov, ako aj a prítomnosť nebezpečných látok. "OZV je povinná finančne zvýhodniť výrobcov environmentálne priaznivejších výrobkov," konštatuje ministerstvo.



OZV sa týkajú aj ďalšie časti novely. Pokiaľ si výrobca plní zákonné povinnosti prostredníctvom autorizovanej OZV, sankcie za nesplnenie uvedených zákonných povinností bude musieť znášať výhradne ona. "Po udelení autorizácie by mali byť všetky OZV považované za zodpovedné a schopné zabezpečenia funkčného systému, preto nie je na mieste žiadať od výrobcu, aby ešte sám prehodnocoval, či bude OZV schopná plniť za neho povinnosti," vysvetlilo ministerstvo.



OZV tiež po novom budú musieť vytvárať finančné zábezpeky vo výške 15 percent z celkových nákladov, pri nových organizáciách 15 percent z predpokladaných príjmov. Menia sa aj podmienky autorizácie OZV. O autorizáciu už nebude môcť požiadať organizácia, ktorej ju v predchádzajúcich troch rokoch ministerstvo zrušilo.



Novela tiež zavádza nový pojem "odpad z domácností". Túto kategóriu totiž vo svojich štatistikách požívajú Eurostat a OECD. Po novom tiež majú byť ciele pre recykláciu kovov rozdelené na dva prúdy - železné kovy a hliník. Do roku 2022 sa podľa novely bude musieť recyklovať 65 percent železných kovov a 45 percent hliníka, do roku 2030 až 80 percent železných kovov a 60 percent hliníka.