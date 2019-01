Minister M. Lajčák vystúpi na Svetovom ekonomickom fóre v Davose

Hlavnou témou jeho 49. výročného zasadnutia bude formovanie globálnej architektúry v období štvrtej priemyselnej revolúcie.

Bratislava 22. januára (TASR) - Slovensko bude na Svetovom ekonomickom fóre reprezentovať premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). Šéf kabinetu odcestuje do švajčiarskeho Davosu vo štvrtok 24. januára, Lajčák o deň skôr. TASR informovali tlačové odbory rezortu diplomacie a Úradu vlády SR.



Hlavnou témou jeho 49. výročného zasadnutia bude formovanie globálnej architektúry v období štvrtej priemyselnej revolúcie. Minister Lajčák sa na fóre zapojí do štyroch hlavných panelov. Diskutovať bude na témy Nový manifest pre Európu, Svet v období Globalizácie 4.0, Ďalšie smerovanie Európy a Formovanie silného partnerstva pre rast a mier na Západnom Balkáne.



Okrem toho absolvuje viaceré bilaterálne stretnutia, napríklad s kandidátkou na post ukrajinského prezidenta Juliou Tymošenkovou.



Svetového ekonomického fóra sa každoročne zúčastňujú zástupcovia vlád, lídri medzinárodných a mimovládnych organizácií, šéfovia najvýznamnejších spoločností, predstavitelia akademickej obce, kultúry či inovácií, novinári a zástupcovia mladej generácie. Tento rok by sa malo na fóre zúčastniť 3200 zástupcov z vyše 100 krajín.



Svetové ekonomické fórum je nezávislou medzinárodnou organizáciu pre spoluprácu verejného a súkromného sektora. Založené bolo v roku 1971 v Ženeve. Témami diskusií sú kľúčové otázky globálneho významu.