Kurilla: Nábeh na alternatívne formy dopravy musí byť značný

Bratislava 2. marca (TASR) – Je dôležité, aby bol nábeh na elektromobilitu i alternatívne formy dopravy značný. Skonštatoval to štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla s tým, že alternatívne pohony sú kľúčové aj z pohľadu ochrany ovzdušia.



Trend je v tomto smere podľa neho jasný a nezastaviteľný. Podstatné je, aby sa to stalo bežnou súčasťou života. "Pre nás bude kľúčové, aby ten nábeh elektromobility, alebo tej alternatívnej formy dopravy bol značný, aby sa netýkal len úzkej skupiny obyvateľstva, ale aby aj štát napríklad pri využívaní zeleného verejného obstarávania prihliadal na celý životný cyklus elektromobilov," poznamenal.



Zdôraznil však, že tento trend so sebou nesie aj ťažkosti spojené s tým, ako nakladať s odpadom v podobe batérií z elektromobilov.



"Toto sú všetko otázky, ktoré budú mať riešenie. Ja si myslím, že sa nájdu kapacity, ktoré dokážu spracovať aj takýto typ áut, ale v závislosti od tých možných dostupných technológií a možností," priblížil. Moderná envirostratégia sa podľa neho momentálne nezaoberá tým, čo s elektromobilmi po skončení ich životnosti. Mal by to však riešiť konkrétny program odpadového hospodárstva, o ktorom sa ešte diskutuje.



V politike životného prostredia vnímajú podľa Kurillu rozvoj nízkoemisnej dopravy "technologicky neutrálnym spôsobom". "Chceme dať rovnakú príležitosť aj iným alternatívnym pohonom, či je to vodík, či je to možno aj v tej prvej fáze hybrid, a takisto elektromobilita ako taká. Je podstatné, aby aj Slovensko bolo súčasťou toho riešenia," dodal.



Atraktivita elektromobility by podľa neho mohla byť podporená aj využívaním vhodných spôsobov motivácie, ako je napríklad bezodplatné parkovanie, využívanie osobitných pruhov, či osobitné označenie elektromobilov špeciálnou značkou.