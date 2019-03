Na 10. ročníku Profesia days sa prezentuje 200 zamestnávateľov

Uchádzači, ktorí prídu na akciu najmä za vidinou novej práce, si môžu vybrať z ponuky voľných pracovných miest.

Bratislava 6. marca (TASR) - V areáli bratislavskej Incheby sa v stredu začal 10. ročník podujatia Profesia days, na ktorom sa prezentuje 200 vystavovateľov.



Novinkou tohto ročníka je šesť tematických ostrovov. Záujemcovia môžu navštíviť Ostrov kreativity a marketingu, Ostrov podnikania, Ostrov zdravia, Ostrov spoločenskej zodpovednosti, Ostrov technológií a IT či Ostrov mladých talentov. Tieto priestory sú zamerané na workshopy, informácie a prednášky spíkrov orientované výlučne pre tieto odvetvia. Okrem toho je pripravené aj testovanie, kde môžu zistiť, na akej úrovni ovládajú cudzie jazyky, IT zručnosti, či na akú prácu sa hodia.



Uchádzači, ktorí prídu na akciu najmä za vidinou novej práce, si môžu vybrať z ponuky voľných pracovných miest. Najviac pracovných príležitostí je v obchode a službách, administratíve a IT.



Podujatie potrvá do 7. marca.