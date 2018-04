Na Airbnb v Česku pravdepodobne udrie zlúčený poplatok za ubytovanie

Vďaka novým pravidlám by napríklad len Praha mohla získať až 50 miliónov Kč ročne, ktoré jej zatiaľ v dôsledku legislatívnej šedej zóny unikajú.

Praha 5. apríla (TASR) - České ministerstvo financií navrhlo zlúčiť poplatok z ubytovacích kapacít a rekreačný a kúpeľný poplatok do jedného. Po novom by ho odvádzali všetci, ktorí ponúkajú krátkodobý pobyt, bez ohľadu na miesto ubytovania alebo jeho účel. Opatrenie by sa tak dotklo ako klasických hotelov, tak aj príležitostných prenajímateľov prostredníctvom platformy Airbnb.



Ako uviedol server iHNED.cz, ak sa návrh schváli, už od januára 2020 by sa za každý deň ubytovania malo platiť maximálne 21 Kč (0,83 eura). Od nasledujúceho roka by mal poplatok vzrásť na 50 Kč. Z poplatku budú vyňaté vysokoškolské internáty, zdravotnícke alebo kúpeľné zariadenia (ak nefungujú ako hotely) a priestory slúžiace na sociálne a charitatívne účely.



Krok ministerstva je reakciou na najmä v Prahe sa prudko rozvíjajúci biznis s prenajímaním bytov prostredníctvom portálu Airbnb. Najmä v centre hlavného mesta sa mesačne ponúkajú na prenájom tisícky bytov, z ktorých ich majitelia väčšinou neodvádzajú dane ani poplatky. Vďaka novým pravidlám by napríklad len Praha mohla získať až 50 miliónov Kč ročne, ktoré jej zatiaľ v dôsledku legislatívnej šedej zóny unikajú. Prenajímatelia namietajú, že ide len o príležitostný zárobok, na trhu však pôsobí veľký počet takých, ktorí takto prenajímajú aj desiatky bytov a majú túto formu podnikania ako hlavný zárobok.



"Prevádzkovatelia ponúkajúci ubytovanie prostredníctvom Airbnb majú v porovnaní s hotelmi alebo penziónmi tú výhodu, že na rozdiel od nich nemusia do koncovej ceny pobytu premietnuť miestne poplatky za ubytovanie. Vďaka tomu, že sa nový poplatok bude vzťahovať na poskytnutie plateného ubytovania bez ohľadu na to, či je miesto ubytovania kolaudované ako ubytovacie zariadenie, alebo nie, túto nerovnosť odstraňujeme," uviedla ministerka financií Alena Schillerová. Nový poplatok z pobytu bude môcť vyberať ktorákoľvek obec, pričom jeho výšku si môže stanoviť sama, najviac však na úroveň maximálnej sadzby.



(1 EUR = 25,340 CZK)