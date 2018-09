Na budovaní inteligentných miest u nás budú spolupracovať aj Nóri

Bratislava 28. septembra (OTS) - Smart City Norway Network a slovenský Smart Cities klub totiž podpísali Memorandum o spolupráci . To má naštartovať inovatívne projekty samospráv oboch krajín v oblasti inteligentných miest a adaptácie na klimatické zmeny. Ďalším prínosom má byť ľahšie zdieľanie informácií a skúsenosti, ako aj vzdelávanie pracovníkov samospráv.,“ vysvetľuje Miroslav Jurík, XX Smart Cities klubu. „,“ potvrdil, výkonný riaditeľ Smart Cities Norway.Štart spolupráce iniciovalo júlové podujatie Budovanie inteligentnejších miest, ktoré zorganizovalo Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Nórsku v spolupráci s Konfederáciou nórskych podnikov pri príležitosti štátnej návštevy prezidenta Andreja Kisku v tejto severskej krajine. Smart Cities Norway Network je najväčšia sieť svojho druhu v Nórsku. Má členov z občianskej spoločnosti, komunálnej sféry, starupov, výskumu, firiem a vládnych agentúr. 150 členov tvoria mestá, obce a podniky z rôznych priemyselných odvetví, ako sú napríklad IT/tech, stavebníctvo, architektúra, urbanizmus, klíma a životné prostredie a ďalšie, ktoré sa zaviazali k inteligentnému a trvalo udržateľnému mestskému rozvoju. Smart Cities klub je originálna neformálna platforma slúžiaca na výmenu skúseností a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k budovaniu inteligentných miest na Slovensku. Smart Cities klub sa bol inšpirovaný viac ako 20-ročnou spoluprácou so samosprávami na Slovensku a viac ako 10-ročnou spoluprácou so škandinávskymi partnermi. Poslaním Smart Cities klubu je meniť slovenské mestá nielen v oblasti využívania inteligentných technológií, ale najmä v oblasti zvyšovania kvality života svojich obyvateľov.