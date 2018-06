Na daniach a odvodoch vyberie štát o stovky miliónov eur viac

V tomto a budúcom roku sa majú daňové a odvodové príjmy zvýšiť zhodne o 252 miliónov eur.

Bratislava 28. júna (TASR) - Výber daní a odvodov by mal byť v nasledujúcich rokoch o 252 až 400 miliónov eur vyšší, ako predpokladal štát ešte vo februári. Vyplýva to z aktuálnej daňovej prognózy Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR. Na zvýšenie odhadu príjmov má vplyv najmä rastúca ekonomika, pozitívny vývoj na trhu práce, ale aj aktualizácia legislatívy.



V tomto a budúcom roku sa majú daňové a odvodové príjmy zvýšiť zhodne o 252 miliónov eur. V roku 2020 by mal byť ich výber vyšší už o 300 miliónov eur a v roku 2021 o 400 miliónov eur, očakávajú analytici rezortu financií.



"Až dve tretiny výnosu prináša makroekonomická prognóza. Tá pôsobí hlavne cez trh práce, ktorý láme historické rekordy. Oproti predchádzajúcej prognóze sa zlepšila efektívnosť výberu dane z pridanej hodnoty (DPH), ako aj odhad vyrovnania korporátnej dane za rok 2017," konštatuje IFP vo svojom komentári.



Očakávaný ekonomický vývoj má pozitívny vplyv na daňové základne, a teda aj na výber daní na celom horizonte prognózy. Hlavným ťahúňom je pretrvávajúci pozitívny vývoj na trhu práce, ktorý priamo ovplyvňuje odvody a daň z príjmov fyzických osôb. "Vyššie disponibilné príjmy domácností sa pretavujú do ich silnejšej spotreby a výberu DPH," dopĺňa inštitút.



Aktualizovaný odhad vplyvu legislatívy zvyšuje príjmy na celom horizonte prognózy. "Daň z poistenia od roku 2019 nahradí exitujúci odvod z poistného. Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov navyšuje príjmy od roku 2021," avizuje IFP.