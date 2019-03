Arady:Na dostupnosť bývania v Bratislavskom kraji vplývajú mzdy a ceny

Za posledné tri roky stúpli ceny za m2 nehnuteľností na Slovensku o 20 %.

Bratislava 5. marca (TASR) – Dostupnosť bývania je v Bratislavskom kraji v porovnaní s ostatnými krajmi aktuálne najnižšia, platí to pre zamestnancov s priemerným mesačným platom 1360 eur pri priemerných cenách nehnuteľností. Pre TASR uviedol v utorok túto predikciu analytik VÚB banky Andrej Arady.



Priemerná mzda v Bratislavskom kraji je v súčasnosti o 39 % vyššia ako priemer zvyšku SR, ale priemerná cena za meter štvorcový (m2) nehnuteľnosti je v porovnaní s ostatnými regiónmi vyššia o 117 %, priblížil situáciu. Podľa hlavného analytika banky Zdenka Štefanidesa to kraj diskvalifikuje z pohľadu dostupnosti bývania.



"Pri hypotéke vo výške 80 % z hodnoty nehnuteľnosti so splátkou vo výške štvrtiny príjmu pri aktuálnych úrokových sadzbách v Bratislavskom kraji jednotlivec s priemerným príjmom prefinancuje nehnuteľnosť s plochou len zhruba polovičnou než napríklad jeho náprotivok v Trenčianskom kraji," konštatoval hlavný analytik.



Aby bolo bývanie pre obyvateľov Bratislavského kraja dostupnejšie, musel by podľa analytika Aradyho pri nezmenených cenách nehnuteľnosti stúpnuť ich hrubý mesačný plat. Napríklad, na dorovnanie dostupnosti v susednom Trnavskom kraji o ďalších 37 %, na úroveň 1860 eur. Ďalšími možnosťami, ako urobiť bývanie prístupnejším, je pokles cien bytov.



Za posledné tri roky stúpli ceny za m2 nehnuteľností na Slovensku o 20 %. Situácia sa líši aj v rámci regiónov, celkové ceny nehnuteľností v súčasnosti v Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom a Trenčianskom zaostávajú za predkrízovým maximom, ktorý bol v Prešovskom kraji 1157 eur/m2, v Košickom kraji 1186 eur/m2, v Banskobystrickom kraji 866 eur/ m2 a 863 eur/m2 v Trenčianskom kraji, uzatvára analytik Arady.