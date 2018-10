Na finančnej správe sa uskutoční poslanecký prieskum

Poslanci NR SR sa budú zaujímať o súčasný stav v súvislosti s informáciami o preclievaní tovaru aj o to, ako dopadlo avizované stretnutie finančnej správy s predstaviteľmi OLAF-u.

Bratislava 8. októbra (TASR) – Na Finančnej správe (FS) SR sa v utorok (9. 10.) uskutoční poslanecký prieskum. Odhlasovali to v pondelok na Výbore Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet jeho členovia. Predmetom sú medializované informácie v súvislosti so správou Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).



Prieskum sa uskutoční o 9. hodine ráno na Finančnom riaditeľstve v Bratislave. Poslanci NR SR sa budú zaujímať o súčasný stav v súvislosti s informáciami o preclievaní tovaru aj o to, ako dopadlo avizované stretnutie finančnej správy s predstaviteľmi OLAF-u.



Stretnutie inicioval vtedajší prezident finančnej správy František Imrecze s tým, že si chce zladiť stanoviská európskeho úradu z hľadiska metodológie výpočtu dodatočnej hodnoty cla, a tiež sa dohodnúť na ďalšom postupe v spoločnom dialógu.



Európska komisia (EK) podľa vyjadrení Imreczeho nevedie voči SR žiadne konanie a ani od nej nevymáha žiadne peniaze. Slovensko však vedie s Európskou úniou (EÚ) diskusiu o probléme tzv. podhodnocovania tovaru dovážaného do EÚ z krajín mimo Európy.



OLAF podľa Imreczeho určil na prelome rokov 2014 a 2015 metodiku, ako stanovovať colnú hodnotu colne rizikového tovaru, akým je textil a obuv z Ázie, najmä z Číny. Na základe tejto metodiky však podľa neho OLAF vyčíslil štátmi EÚ nevymožené clo aj za predchádzajúce dva roky, keď metodika neplatila. SR takýto postup odmieta. "My nemienime akceptovať to, že by sme mali tento colný dlh zaplatiť a budeme sa o svoju pravdu biť všetkými možnými nástrojmi," zdôraznil 10. septembra Imrecze, ktorého po odstúpení nahradila dlhoročná šéfka daňovej sekcie Lenka Wittenbergerová.