Na inzerát ponúkajúci prácu reagovalo priemerne 17 záujemcov

Bratislava 25. júla (TASR) - Ak firma uverejnila v 1. polroku 2019 ponuku na pracovnom portáli Profesia.sk, v priemere platilo, že na inzerát zareagovalo takmer 17 uchádzačov. Pri porovnaní tohto čísla s rovnakým obdobím v predošlých rokoch možno vidieť, že ide o najvyšší počet reakcií za posledné tri roky. Zaujímavosťou môže byť, že k zvýšenému číslu dochádza napriek neustále sa znižujúcej miery nezamestnanosti v krajine.



"Môžeme tak predpokladať, že zvýšené číslo spôsobuje aj skutočnosť, že po novej práci sa obzerá zvýšený počet ľudí, ktorí dnes prácu majú. Potvrdzuje to aj účasť na podujatí Profesia days. Medzi návštevníkmi bolo tento rok v Bratislave až 37 % a v Žiline dokonca 41 % zamestnaných, ktorí sa snažili získať nové informácie o voľných pracovných miestach a trhu práce. Uvidíme, či sa tento trend potvrdí aj v septembri v Košiciach," uviedla Nikola Richterová z Profesie.



Prvý polrok portál zverejnil takmer 134.000 ponúk. Oproti minulému roku je to o necelých 600 inzerátov menej. Za prvých šesť mesiacov prišlo od mužov viac ako 890.000 reakcií na ponuky. Ženy reagovali o čosi menej. Z celkového počtu reakcií išlo o 46 %, teda približne 772.000 reakcií.



Ženy reagovali najmä na pozíciu administratívnej pracovníčky. Nasleduje predavačka a asistentka. Zaujímavosťou môže byť, že do TOP 10 pozícií s najvyšším počtom reakcií nežnejšieho pohlavia sa dostala pozícia operátorky výroby.



Na prvej priečke pomyselného rebríčka v prvej desiatke sú na rozdiel od žien povolania z rôznejších odvetví. Možno tu vidieť pozície z obchodu, dopravy, logistiky a špedície administratívy, výroby, ale aj pomocných prác. Na prvom mieste skončila pozícia obchodného zástupcu, nasleduje skladník a administratívny pracovník.