Na niektorých úsekoch R7 sú podľa stavebníka práce výrazne popredu

Bratislava 20. júna (TASR) – Práce pozdĺž celého úseku výstavby rýchlostnej cesty R7 napredujú vysokým tempom. Na úseku 4 od Ketelca po Dunajskú Lužnú a na úseku 5 od Dunajskej Lužnej po Holice sú zároveň práce výrazne popredu. Konštatuje to spoločnosť D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu bratislavského obchvatu.



"Vykonávané práce na násypoch a odvodnení sú na úseku číslo 4 takmer ukončené. Navyše, na niektorých častiach sa práce sústreďujú už na jednotlivé konštrukčné vrstvy vozovky, kde sa začalo kladením prvej asfaltovej vrstvy," opísal Juan José Bregel, generálny riaditeľ spoločnosti, ktorá celú stavbu realizuje. Mosty ponad R7, ktoré spájajú jednotlivé obce, podľa stavebníka tiež napredujú podľa harmonogramu. Zvyšok prác sa sústreďuje na kladenie aktívnej zóny, CBGM vrstiev tak, aby mohla byť rýchlostná cesta odovzdaná do užívania v čo najkratšom termíne.



Na úseku diaľnice D4 – západ (Jarovce – Ivanka, sever) sa práce v uplynulom mesiaci sústreďovali na stabilizáciu zemín, násypy zemného telesa, mosty na križovatkových vetvách križovatiek Jarovce aj Rusovce. Popri prácach na hlavnej trase sa práce realizujú aj na priľahlých komunikáciách, kde sa uskutočňuje realizácia preložky cesty I/2 v úseku budúcej križovatky Rusovce.



Na západnom predmostí je dokončených 8 z 13 základov pod piliermi budúceho mosta a z tejto strany bol taktiež v máji realizovaný prvý výsuv nosnej konštrukcie. Most ponad kajakársku dráhu a hlavný most cez Dunaj majú zrealizovaných päť zo šiestich základov pod piliermi. Na východnom predmostí Dunaja je zároveň ukončených takmer všetkých 18 základov pilierov a podpier mostov. Na východnej strane sa výsuvná skruž posunula do ďalšieho poľa, čo momentálne predstavuje približne 500 metrov mostovky, začalo sa aj s montážou betónovacích vozíkov pre konzoly.



V rámci celého úseku stavby diaľnice D4 – východ (Ivanka, sever – Rača) sa súčasne podľa stavebníka minulý mesiac vykonávali práce na násypoch zemného telesa, stabilizáciách zemín, realizujú sa práce na osádzaní objektov kanalizácie, napredujú aj práce na menších objektoch a križovatkách. V niekoľkých úsekoch budúcej diaľnice sa začalo s realizáciou aktívnej zóny a kladením CBGM vrstiev.